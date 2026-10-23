Ana Paula Siebert cancela almoço chique para comer pastel de feira: 'Não tem coisa mais gostosa'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:36
A modelo Ana Paula Siebert, de 38 anos, mudou os planos para seu almoço de trabalho na tarde de quarta-feira (21) em São Paulo. A esposa do empresário Roberto Justus cancelou uma reserva em um restaurante luxuoso da capital paulista para comer pastel de feira e tomar caldo de cana junto com a sua equipe.
Ana Paula Siebert troca almoço chique para comer pastel de feira
Durante a pausa na agenda, a influenciadora pediu um pastel de queijo tradicional e uma garrafa de um litro de caldo de cana com limão. No vídeo, a equipe brincou com a quebra de expectativa. O funcionário comentou com a chefe que não estava preparado para a mudança de planos.
Ana Paula respondeu com humor e afirmou que a rotina ao lado dela sempre reserva surpresas. A modelo explicou que seus dias de trabalho podem terminar tanto em um restaurante com estrela Michelin, prêmio internacional que indica alta gastronomia, quanto em uma barraca na feira.
A escolha pelo cardápio tem relação com o passado da influenciadora. Ana Paula justificou a troca do restaurante pela memória da sua infância, recordando os momentos em que costumava parar em feiras de rua com a família durante as viagens de carro rumo à praia.