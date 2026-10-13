Ana Paula Siebert dança ‘na boquinha da garrafa’ em Trancoso e chama atenção nas redes sociais; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:41
Ana Paula Siebert chamou atenção nas redes sociais ao dançar ‘na boquinha da garrafa’ ao som do hit do grupo É O Tchan.
A influenciadora digital mostrou seu lado mais descontraído durante uma festa luxuosa em Trancoso, no sul da Bahia, na noite do último sábado (10).
Roberto Justus e Ana Paula Siebert
Em vídeo que circula nas redes sociais, a esposa de Roberto Justus aparece sendo chamada por Compadre Washington, que faz dupla com Beto Jamaica, para dançar a coreografia famosa do grupo musical baiano, ao descer até o chão em uma garrafa.
O momento aconteceu durante apresentação da banda da comemoração dos 39 anos de Tati Barbieri. Além da esposa de Roberto Justus, a aniversariante e a influenciadora Mileide Mihaile também entraram na dança e reproduziram os passos que marcaram o hit.
A celebração foi realizada no Teatro L’Occitane e teve como tema “boho chic”, com uma proposta que mistura elementos naturais e elegância na medida certa.
A festa marcou a segunda noite de comemorações do aniversário de Tati, que escolheu o nome “Tati’s Final Thirty - Bahia 2026” para a programação especial, em referência à despedida da faixa dos 30 anos.
Alguns relacionaram a cena com Ana Paula Siebert com Ticiane Pinheiro dançando o ‘quadradinho de oito’, no extinto programa da Record ‘Melhor da Tarde’’. Na época, o ex-esposo de Ticiane, Justus, não gostou da atitude da esposa, e alguns começaram a relacionar o término do ex-casal com a dança da ex-esposa.
No entanto, o término de 2013 se deu por causa do desgaste da relação e a uma crise que o casal enfrentava havia cerca de dois anos, e não por causa do ‘quadradinho de oito’ feita por Ticiane na televisão, boato que ambos já desmentiram.