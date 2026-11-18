NOVELA DAS 9

André descobre chantagem de Ademir e se une a Dora para enfrentar o tio em 'Quem Ama Cuida'

Após ser pressionada a terminar o namoro, a administradora da escola de dança consegue ajuda para encontrar documentos usados pelo vilão contra o sobrinho

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 19:05

André descobre que Ademir chantageou Dora para separar o casal e decide enfrentar o tio ao lado da ex-namorada Crédito: Reprodução/TV Globo

O fim do namoro entre André (Henrique Barreira) e Dora (Mariana Ximenes) vai provocar um confronto familiar em Quem Ama Cuida. Arrasado com a separação e desconfiado de que o tio está por trás da decisão, o rapaz decidirá enfrentar Ademir (Dan Stulbach).

Na trama, o vilão chantageou Dora para obrigá-la a terminar o relacionamento com o sobrinho. Para pressioná-la, Ademir reuniu documentos de processos nos quais André trabalhou em seu escritório e ameaçou usar o material para incriminar o jovem.

André e Dora 1 de 6

Mas Dora não pretende aceitar a chantagem sem reagir. A administradora da escola de dança vai convencer a secretária de Ademir a ajudá-la a procurar os documentos comprometedores.