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Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 19:05
O fim do namoro entre André (Henrique Barreira) e Dora (Mariana Ximenes) vai provocar um confronto familiar em Quem Ama Cuida. Arrasado com a separação e desconfiado de que o tio está por trás da decisão, o rapaz decidirá enfrentar Ademir (Dan Stulbach).
Na trama, o vilão chantageou Dora para obrigá-la a terminar o relacionamento com o sobrinho. Para pressioná-la, Ademir reuniu documentos de processos nos quais André trabalhou em seu escritório e ameaçou usar o material para incriminar o jovem.
André e Dora
Mas Dora não pretende aceitar a chantagem sem reagir. A administradora da escola de dança vai convencer a secretária de Ademir a ajudá-la a procurar os documentos comprometedores.
Quando descobrir o que o tio fez, André procurará Dora e os dois decidirão agir juntos para encontrar uma saída para a situação. A aliança marca uma nova etapa no enfrentamento das ameaças de Ademir.