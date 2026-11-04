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André Janones sai em defesa de Marina Ruy Barbosa após polêmica por voto em Lula: 'Algo que dinheiro nenhum compra'

Deputado publicou uma homenagem à atriz nas redes sociais e exaltou sua decisão de assumir publicamente o posicionamento político

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:28

André Janones e Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

O deputado federal André Janones (Rede-MG) saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa em meio à polêmica envolvendo o posicionamento político da atriz. Nesta terça-feira (3), o parlamentar publicou uma mensagem nas redes sociais para elogiar a artista por ter assumido seu voto em Lula (PT), mesmo diante das repercussões entre pessoas próximas.

A manifestação acontece após notícias de que Marina teria rompido relações com amigas famosas, como Luma Costa e Lala Rudge, por divergências políticas. Janones, que foi um dos principais articuladores da campanha de Lula no segundo turno, começou a publicação no X, antigo Twitter, com uma declaração direta: "Viva Marina Ruy Barbosa!".

O antes e depois do deputado federal André Janones 1 de 14

Na homenagem, o deputado afirmou que a atriz poderia ter escolhido preservar o conforto de seu círculo social, mas preferiu não esconder suas convicções.

"Há quem tenha todos os privilégios do mundo e, ainda assim, escolha não se ajoelhar diante deles. Marina poderia ter escolhido o conforto dos salões da elite, os aplausos dos poderosos, os convites exclusivos e a conveniência de nunca contrariar aqueles que sempre tiveram tudo", escreveu.

Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares 1 de 7

Janones disse que a postura da artista demonstrou coragem, especialmente diante da possibilidade de enfrentar consequências por sua escolha. "Mas há algo que dinheiro nenhum compra: a coragem de ter consciência quando o silêncio seria muito mais confortável", declarou.

O parlamentar também mencionou as possíveis consequências do posicionamento de Marina em suas relações pessoais. "A história não se lembrará dos tapinhas nas costas, dos sorrisos falsos ou das portas que se fecharam. Lembrará daqueles que compreenderam que não existe grandeza em ser aceito pelos poderosos quando o preço dessa aceitação é virar as costas para o próprio povo".

Na sequência, ele relacionou a atitude da atriz à ideia de não abrir mão das próprias convicções para manter relações com pessoas influentes. "Porque a verdadeira elegância não está nas roupas que se veste, nos lugares que se frequenta ou nos sobrenomes que abrem portas. Está no caráter de quem não vende suas convicções para continuar sendo convidado a sentar à mesa dos privilegiados".

Ao encerrar a publicação, o deputado voltou a elogiar Marina e associou seu posicionamento à defesa da democracia. "Viva Marina! E, na pessoa dela, um viva a TODOS aqueles que compreenderam que estar do lado do povo, de Lula e da democracia vale infinitamente mais do que pertencer a qualquer elite!", declarou. Ele ainda concluiu: "A elite pode fechar suas portas. Mas é o povo quem abre as páginas da história".

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa 1 de 14

A polêmica ganhou força depois que Marina relatou ter recebido ameaças de morte após assumir seu voto em Lula no segundo turno das eleições. Segundo informações divulgadas sobre o caso, a atriz também acredita ter sido alvo de um possível boicote de amigas famosas e chegou a conversar sobre o assunto com Luma Costa e Lala Rudge.

A última conversa entre Marina e Luma teria acontecido em 25 de outubro, dia do segundo turno. Na ocasião, a atriz compartilhou com a amiga um print de uma mensagem enviada pela influenciadora Nati Vozza, que reagiu ao posicionamento político da artista: "Não sei como teria coragem, eu teria vergonha".