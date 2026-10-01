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André Marques faz revelação inesperada sobre Grazi Massafera: 'Tem disposição'

"Angélica ao vivo" vai ao ar toda quinta-feira, às 22h30, no GNT, com o apresentador no comando da cozinha

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:04

André Marques e Grazi Massafera
André Marques e Grazi Massafera Crédito: Reprodução/Instagram

André Marques revelou uma curiosidade inesperada dos bastidores do "Angélica ao Vivo". Responsável por comandar o fogão e preparar os pratos servidos aos convidados do programa, o apresentador contou qual celebridade mais chamou sua atenção pela disposição para comer.

A resposta foi Grazi Massafera, que participou do primeiro episódio da atração, no ano passado. Aos risos, André contou que a atriz se esbaldou durante a gravação. "A pessoa que mais vi comendo aqui foi Grazi Massafera. Comeu igual um bezerro. Foi muito. Ela é toda saradona, tem disposição", disse o apresentador ao relembrar a participação ao Extra.

André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques'

André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
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André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
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André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
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'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
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André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram

O "Angélica ao Vivo" vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22h30, no GNT, com Angélica à frente da atração e André Marques responsável pelo preparo das receitas para os convidados.

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Tags:

André Marques Grazi Massafera

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