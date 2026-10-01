André Marques faz revelação inesperada sobre Grazi Massafera: 'Tem disposição'

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:04
André Marques revelou uma curiosidade inesperada dos bastidores do "Angélica ao Vivo". Responsável por comandar o fogão e preparar os pratos servidos aos convidados do programa, o apresentador contou qual celebridade mais chamou sua atenção pela disposição para comer.
A resposta foi Grazi Massafera, que participou do primeiro episódio da atração, no ano passado. Aos risos, André contou que a atriz se esbaldou durante a gravação. "A pessoa que mais vi comendo aqui foi Grazi Massafera. Comeu igual um bezerro. Foi muito. Ela é toda saradona, tem disposição", disse o apresentador ao relembrar a participação ao Extra.
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques'
O "Angélica ao Vivo" vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22h30, no GNT, com Angélica à frente da atração e André Marques responsável pelo preparo das receitas para os convidados.