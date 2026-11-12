DOCUMENTÁRIO

Andreas von Richthofen conversou com equipe do documentário de Suzane; saiba por que ele ficou de fora

Lygia M. Barbosa revelou que procurou o irmão de Suzane para participar da produção da Netflix, mas ele preferiu manter a discrição e não aparecer diante das câmeras.

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14:25

Andreas e Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Andreas von Richthofen foi procurado pela equipe do novo documentário sobre a irmã, Suzane von Richthofen, mas preferiu não participar da produção. A informação foi revelada pela diretora Lygia M. Barbosa, que explicou os motivos da ausência do irmão da ex-detenta na série documental lançada pela Netflix na quarta-feira (11).

Em entrevista ao Tudum, plataforma editorial da Netflix, Lygia contou que chegou a conversar com Andreas sem a presença de câmeras para saber se ele gostaria de dar um depoimento. No entanto, ele demonstrou preferência por continuar longe da exposição pública.

Suzane e Andreas von Richthofen 1 de 9

"Entramos em contato com o Andreas, sem câmera, para entender se ele gostaria de falar, mas ficou claro que ele preferia permanecer recluso. A decisão foi utilizar material de arquivo da época do crime para contextualizar a história, um recurso comum em documentários", explicou a diretora.

Andreas tinha apenas 15 anos quando os pais, Manfred e Marísia von Richthofen, foram assassinados, em 31 de outubro de 2002, na casa da família, em São Paulo. Ele é o irmão mais novo de Suzane e, desde o crime, mantém uma vida discreta, distante da exposição na imprensa.

Documentário traz entrevista inédita com Suzane

Intitulado "Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga", o documentário revisita o assassinato de Manfred e Marísia e apresenta uma entrevista inédita com Suzane, mais de uma década após sua última conversa com a imprensa.

Na produção, ela apresenta sua versão sobre o crime, relembra a relação com os pais, fala sobre sua participação no planejamento dos homicídios e comenta as consequências do caso em sua vida.

Além do depoimento de Suzane, o documentário reúne imagens de arquivo, entrevistas com especialistas e relatos de pessoas ligadas à história.