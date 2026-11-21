JUSTIÇA

Andreas von Richthofen negocia dívida milionária para tentar salvar bens dos pais

Irmão de Suzane entrou em programa de parcelamento da Prefeitura de São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13:55

Suzane, Andreas, Marísia e Manfred von Richthofen Crédito: Reprodução

Andreas von Richthofen, de 39 anos, fechou um acordo com a Prefeitura de São Paulo para parcelar parte dos impostos atrasados de imóveis que herdou dos pais, Manfred e Marísia. A negociação suspendeu duas cobranças na Justiça, mas o bioquímico ainda é cobrado em pelo menos 27 processos por falta de pagamento, 25 anos após o assassinato planejado pela irmã, Suzane.

Suzane e Andreas von Richthofen 1 de 9

Segundo informações do sistema da Justiça paulista e do portal Metrópoles a maioria das ações envolve atraso no IPTU. Na capital, Andreas responde a sete processos. Ele entrou em um programa da prefeitura que permite dividir a conta em até 120 vezes, com desconto nas multas.

Segundo o Cadastro Informativo Municipal, lista oficial de devedores da cidade de São Paulo, o valor total devido por Andreas na capital chega a R$ 362.728,28, já somando juros e gastos com advogados. Desse total, R$ 47.769,71 entraram no acordo aceito pela Justiça entre junho e dezembro do ano passado.

A cobrança segue aberta para os outros R$ 314.958,57 que ficaram de fora da negociação, sendo que R$ 207.856,57 ainda não têm acordo algum. A Justiça enviou o aviso oficial mais recente sobre essas dívidas para o endereço do bioquímico no dia 21 de outubro deste ano.

Os problemas financeiros também acontecem no interior do estado. Andreas responde a outras 20 ações movidas pela Prefeitura de São Roque, cidade onde mora hoje, por dívidas que somam R$ 65.517,55.

Pais de Suzane von Richthofen 1 de 3

Como Suzane foi condenada por mandar matar os pais em 2002, a Justiça tirou dela o direito aos bens da família. Todo o patrimônio, avaliado na época em R$ 10 milhões, ficou com Andreas. A lista tinha carros, dinheiro em banco, terrenos e seis imóveis, incluindo o sítio em São Roque onde ele vive.

Abalado pelo crime e pela exposição na imprensa, Andreas deixou de cuidar dos bens ao longo dos anos. Sem manutenção e com impostos acumulados, várias propriedades foram bloqueadas pela Justiça para pagar os credores.

Mansão da Família Richthofen 1 de 13

O jeito reservado do irmão de Suzane voltou a ser assunto com a estreia do documentário 'Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga', da Netflix. O streaming convidou o bioquímico para dar entrevista, mas ele não quis participar.