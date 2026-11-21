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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13:55
Andreas von Richthofen, de 39 anos, fechou um acordo com a Prefeitura de São Paulo para parcelar parte dos impostos atrasados de imóveis que herdou dos pais, Manfred e Marísia. A negociação suspendeu duas cobranças na Justiça, mas o bioquímico ainda é cobrado em pelo menos 27 processos por falta de pagamento, 25 anos após o assassinato planejado pela irmã, Suzane.
Suzane e Andreas von Richthofen
Segundo informações do sistema da Justiça paulista e do portal Metrópoles a maioria das ações envolve atraso no IPTU. Na capital, Andreas responde a sete processos. Ele entrou em um programa da prefeitura que permite dividir a conta em até 120 vezes, com desconto nas multas.
Segundo o Cadastro Informativo Municipal, lista oficial de devedores da cidade de São Paulo, o valor total devido por Andreas na capital chega a R$ 362.728,28, já somando juros e gastos com advogados. Desse total, R$ 47.769,71 entraram no acordo aceito pela Justiça entre junho e dezembro do ano passado.
A cobrança segue aberta para os outros R$ 314.958,57 que ficaram de fora da negociação, sendo que R$ 207.856,57 ainda não têm acordo algum. A Justiça enviou o aviso oficial mais recente sobre essas dívidas para o endereço do bioquímico no dia 21 de outubro deste ano.
Os problemas financeiros também acontecem no interior do estado. Andreas responde a outras 20 ações movidas pela Prefeitura de São Roque, cidade onde mora hoje, por dívidas que somam R$ 65.517,55.
Pais de Suzane von Richthofen
Como Suzane foi condenada por mandar matar os pais em 2002, a Justiça tirou dela o direito aos bens da família. Todo o patrimônio, avaliado na época em R$ 10 milhões, ficou com Andreas. A lista tinha carros, dinheiro em banco, terrenos e seis imóveis, incluindo o sítio em São Roque onde ele vive.
Abalado pelo crime e pela exposição na imprensa, Andreas deixou de cuidar dos bens ao longo dos anos. Sem manutenção e com impostos acumulados, várias propriedades foram bloqueadas pela Justiça para pagar os credores.
Mansão da Família Richthofen
O jeito reservado do irmão de Suzane voltou a ser assunto com a estreia do documentário 'Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga', da Netflix. O streaming convidou o bioquímico para dar entrevista, mas ele não quis participar.
Segundo reportagens anteriores do jornalista e escritor Ulisses Campbell, Andreas passou anos vivendo isolado, sem telefone ou internet, o que atrapalhava a entrega de avisos judiciais. Nos registros dos processos deste ano, porém, a Justiça informou que conseguiu achar o endereço atual do morador para entregar as novas cobranças.