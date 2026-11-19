FÉRIAS

Andréia Sadi mostra banho de rio no Pará: ‘Sem make’; veja fotos

Jornalista aproveita momento de folga aproveitando as belezas do Pará

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 19:33

Andréia Sadi mostra registro em banho de rio Crédito: Reprodução | Instagram

Andréia Sadi encantou admiradores com reflexão sobre as belezas de Belém do Pará, cidade em que viveu dias tranquilos em meio à natureza. Nesta quinta-feira (19), dia de TBT (Throwback Thursday ou "quinta-feira das memórias"), Andréia Sadi compartilhou um momento de lazer com os seguidores nesta quinta-feira (19). Nas imagens, a jornalista aparece aproveitando as belezas de Belém do Pará, cidade em que viveu dias tranquilos em meio à natureza.

“#tbt dia que começa bom é rolo da câmera jogando retratos felizes sem filtro, sem make na sua cara. E sempre que aparecem essas fotos no meu rolo da câmera só consigo pensar: preciso levar os gêmeos para conhecer.. eles vão pirar como mamis kk❤️. Como o Brasil é lindo! Acolhedor! Sou apaixonada! Pelos lugares, pessoas, pessoas. Viagem inesquecível. Tem uns lugares, pessoas, coisas que mudam a gente né? Me mudou pra sempre. Muito grata. Viva o Pará!! ❤️”, escreveu na legenda da publicação Sadi que é mãe de João e Pedro, gêmeos de 5 anos, fruto do relacionamento com o André Rizek.

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