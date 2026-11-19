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Felipe Sena
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 20:34
A produtora de conteúdo adulto Andressa Urach chegou à 70ª cirurgia plástica ao retirar a cartilagem da costela.
Por meio de fotos e vídeos que circulam nas redes sociais, Andressa aparece com o rosto inchado, com curativo e hematomas causados pelo pós-operatório.
Andressa passa pela 70ª cirurgia plástica
“Primeiro fica feio e depois fica bonito! 24 horas após a rinoplastia”, disse a influenciadora. “Nariz de princesa”, brincou ainda a influenciadora, que falou sobre o procedimento.
Desta vez, o procedimento foi realizado pelo cirurgião Dr. Carlos Bucheli, considerado o melhor médico em procedimento no nariz.
“Sabe aquele nariz de princesa, com ângulos perfeitos? Incrível, e usa uma técnica que tira uma cartilagem da costela para remodelar o nariz. Ansiosíssima para ver o resultado. Hoje é o primeiro dia, está inchadinho mesmo”, disse.
Andressa ainda incentivou as seguidoras a se cuidarem. “E eu digo para você, mulher: trabalhe, seja independente, faça cirurgias plásticas para você para melhorar a sua autoestima. Costumo dizer que não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. E se amar também é se cuidar. Então, é sobre isso", finalizou.
Entre vários procedimentos, Urach se submeteu a deep plane facelift (lifting facial profundo), lifting de pescoço, fox eyes (olhos de raposa), alterações em olhos e orelhas, transplante de sobrancelhas, harmonização facial, preenchimento labial, próteses de silicone nos seios, lipoaspirações, retirada de costelas para afinar a cintura, mudança da cor dos olhos, bifurcação da língua e harmonização íntima.
Urach passou ainda por cirurgias de remoção de hidrogel e PMMA nas pernas, substâncias derivadas de complicações de saúde, com infecções graves e necessidade de cirurgias corretivas. Entre o fim de 2014 e o início de 2015, após desenvolver sepse (infecção generalizada), Urach chegou a ficar em coma por causa das complicações envolvendo o hidrogel e PMMA no corpo.