VÍDEO

Andressa Suita toma susto ao montar em cavalo e viraliza nas redes sociais; veja momento

Vídeo foi feito por Aline Sapinho durante cavalgada com Gusttavo Lima e a modelo em Barretos (SP) alcançou 7 milhões de visualizações nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:05

Andressa Suita e Gusttavo Lima no festival de Barretos Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Aline Pessoa, conhecida nas redes sociais com Aline Sapinho acompanhou a Cavalgada do Embaixador, liderada pelo cantor Gusttavo Lima, pelas ruas de Barretos, no interior de São Paulo, na última terça-feira (25), e teve uma surpresa pouco agradável.

Aline registrou o momento em que o cavalo montado por Andressa Suita, esposa do cantor, se assustou diante do público e empinou diante do público. A modelo e empresária demonstrou domínio e seguiu liderando o percurso e se manteve sobre o animal. “Segura, bebê! Que susto”, diz a legenda do vídeo publicado nas redes sociais, que ultrapassou 7 milhões de visualizações, além de receber milhares de comentários.

Gusttavo Lima 1 de 12

Segundo Aline, a equipe que acompanhava Andressa não conseguiu tirar o cavalo do local naquele momento. Nesse momento o animal empinou diante do público.

“Foi uma surpresa e ela mostrou: ‘Aqui não, aqui não é apenas mulher de cantor, não!’. Ela domou o cavalo. Foi tudo muito incrível, muito lindo.”