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Andressa Urach avalia performance de Léo Santana e Hulk na cama e detalha intimidade: 'Um trator'

Influenciadora relembrou envolvimento com o cantor baiano durante entrevista e também citou outros famosos com quem afirma já ter se relacionado

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:09

Andressa Urach e Leo Santana Crédito: Reprodução

Andressa Urach voltou a falar publicamente sobre os famosos com quem afirma já ter se envolvido. Durante participação no programa "Disse Me Disse", no YouTube, a influenciadora relembrou um encontro íntimo que teria tido com Léo Santana e revelou um detalhe sobre a experiência.

Ao comentar sobre o cantor baiano, Andressa afirmou que ficou sentindo dores durante vários dias após o encontro. “Um que é maravilhoso é o Léo Santana, que eu fiquei uma semana dolorida. Maravilhoso”, declarou.

Andressa Urach 1 de 20

Atualmente, Léo Santana é casado com a dançarina e influenciadora Lore Improta. Os dois são pais de Liz, de 4 anos, e Levi, de três meses.

Durante a entrevista, Andressa também falou sobre outros nomes conhecidos com quem afirma ter se relacionado ao longo dos anos.

Entre eles, citou o jogador Hulk e fez elogios ao atleta ao recordar o suposto envolvimento. “Ele é casado e isso faz muitos anos, mas o Hulk, da Seleção Brasileira, bota aí para a lista. Esse merece estar assim nos bets. Uma disposição, assim, digamos que ele seja um jogador muito melhor que o Neymar. É um trator, aquele que destrói a plantação”, brincou.