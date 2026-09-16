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Andressa Urach avalia performance de Léo Santana e Hulk na cama e detalha intimidade: 'Um trator'

Influenciadora relembrou envolvimento com o cantor baiano durante entrevista e também citou outros famosos com quem afirma já ter se relacionado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:09

Andressa Urach e Leo Santana
Andressa Urach e Leo Santana Crédito: Reprodução

Andressa Urach voltou a falar publicamente sobre os famosos com quem afirma já ter se envolvido. Durante participação no programa "Disse Me Disse", no YouTube, a influenciadora relembrou um encontro íntimo que teria tido com Léo Santana e revelou um detalhe sobre a experiência.

Ao comentar sobre o cantor baiano, Andressa afirmou que ficou sentindo dores durante vários dias após o encontro. “Um que é maravilhoso é o Léo Santana, que eu fiquei uma semana dolorida. Maravilhoso”, declarou.

Andressa Urach

Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach e Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
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Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Reprodução por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach muda cor dos olhos com cirurgia e se desespera ao sentir fortes dores por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Andressa Urach após cirurgia para mudança da cor dos olhos por Reprodução/Redes Sociais
Solteira, Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução
Andressa Urach por Redes sociais
Andressa Urach por Reprodução
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Andressa Urach por Reprodução/Instagram

Atualmente, Léo Santana é casado com a dançarina e influenciadora Lore Improta. Os dois são pais de Liz, de 4 anos, e Levi, de três meses.

Durante a entrevista, Andressa também falou sobre outros nomes conhecidos com quem afirma ter se relacionado ao longo dos anos.

Entre eles, citou o jogador Hulk e fez elogios ao atleta ao recordar o suposto envolvimento. “Ele é casado e isso faz muitos anos, mas o Hulk, da Seleção Brasileira, bota aí para a lista. Esse merece estar assim nos bets. Uma disposição, assim, digamos que ele seja um jogador muito melhor que o Neymar. É um trator, aquele que destrói a plantação”, brincou.

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Ao longo dos últimos anos, Andressa já afirmou publicamente ter tido envolvimentos com outros famosos, entre eles Neymar, Cristiano Ronaldo, Cauã Reymond, Lucas Lucco e Jesus Luz.

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