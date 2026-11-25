LUTO NA MÚSICA

Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, morre aos 65 anos após enfrentar câncer

Músico britânico foi diagnosticado com câncer de próstata em estágio avançado em 2018 e morreu em casa, cercado pela família

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 23:46

Andy Taylor integrou o Duran Duran e enfrentava um câncer de próstata desde 2018 Crédito: Reprodução

O guitarrista Andy Taylor, conhecido por integrar a banda britânica Duran Duran, morreu aos 65 anos na última segunda-feira (23). A informação foi confirmada pelo grupo nesta quarta-feira (25), por meio de um comunicado. O músico enfrentava um câncer de próstata metastático.

Taylor morreu em casa, acompanhado dos familiares. Em uma declaração publicada no site oficial da banda, Tracey, esposa do artista, prestou uma homenagem ao marido.

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“Para o mundo, Andy era um guitarrista brilhante, mas para nós, ele era o marido mais maravilhoso, um pai amoroso e o avô mais orgulhoso. Ele era a base da nossa família”, declarou.

Os integrantes do Duran Duran também lamentaram a morte do guitarrista e destacaram sua contribuição para a identidade musical do grupo, além do senso de humor e da personalidade marcante do artista.

Andy Taylor ingressou na banda em 1980, dois anos após a formação do grupo britânico. Ao longo das décadas seguintes, protagonizou diferentes períodos de afastamento e retorno à formação.

Seu último trabalho com o Duran Duran foi no álbum 'Danse Macabre', lançado em 2023.

Diagnosticado com câncer de próstata metastático em estágio 4 em 2018, o guitarrista precisou se ausentar da cerimônia de inclusão da banda no Rock and Roll Hall of Fame, realizada em novembro de 2022, devido às condições de saúde.