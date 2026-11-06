ENTENDA A BRIGA

Anel de R$ 6 milhões de Marina Ruy Barbosa provoca racha na família de Abdul Fares

Enquanto mãe saiu em defesa da atriz, uma prima cortou relações com ela e outro familiar fez acusações graves contra o ex-casal

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:04

Marina Ruy Barbosa usou o anel em um casamento da família de Abdul Fares Crédito: Reprodução/Instagram

O anel de noivado de R$ 6 milhões de Marina Ruy Barbosa se tornou motivo de uma nova polêmica após o fim do relacionamento da atriz com Abdul Fares. A discussão em torno da joia acabou expondo um racha na família do empresário: enquanto a mãe dele saiu em defesa da ex-nora, outros parentes se afastaram da artista e um primo chegou a fazer acusações contra os dois.

Na quinta-feira (5), Hasna Fares, mãe de Abdul, usou as redes sociais para demonstrar apoio a Marina em meio à repercussão sobre o destino do anel. Segundo ela, a atriz chegou a oferecer a devolução da joia diversas vezes, mas a família nunca aceitaria recebê-la de volta.

Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares 1 de 7

"Marina, minha nora, te amamos como uma filha. Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo, e sigo em oração para que esse momento passe. Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel, que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho e com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando", escreveu Hasna.

A mãe do empresário ainda afirmou que continuará ao lado da atriz, apesar do fim do noivado. "Estarei aqui sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe e te proteja", concluiu.

Ex-sogra de Marina Ruy Barbosa revela verdade sobre anel de R$ 6 milhões 1 de 9

Prima rompe relações com Marina

O posicionamento de Hasna contrasta com a atitude de outros familiares de Abdul. Uma prima do empresário, Nadia Fares, deixou de seguir Marina no Instagram e apagou registros que havia publicado com a atriz quando o relacionamento foi anunciado.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares 1 de 12

De acordo com informações do jornal Extra, Nadia já conhecia Marina antes mesmo de a artista começar a namorar Abdul. A socialite teria sido uma das responsáveis por aproximar os dois. Atualmente, as duas não se seguem mais na rede social.

Outro familiar também entrou na polêmica. Um primo de Abdul, que tem o mesmo nome do empresário, passou a publicar acusações contra o ex-casal nas redes sociais e afirmou ter denunciado os dois à polícia.

O homem acusa Marina e Abdul de "estelionato e crime contra o idoso". Ele também alega que os dois teriam ameaçado sua mãe, de 63 anos, e afirma que o anel de noivado da atriz seria "fruto de roubo de joias" da família.

As publicações ainda mencionam supostas irregularidades no inventário da avó da família Fares e acusações de sonegação fiscal. As declarações, no entanto, são alegações feitas pelo primo nas redes sociais.

Anel de R$ 6 milhões já foi alvo de disputa familiar

A polêmica envolvendo a joia não começou com o fim do noivado. Em dezembro de 2024, o anel de Marina já havia sido mencionado em um processo judicial envolvendo Abdul e o pai dele, Jamel Fares.

Na ocasião, a peça foi citada como exemplo de que os netos do fundador da varejista Marabraz realizariam "retiradas anuais milionárias" para manter um padrão de vida de luxo extremo.

Cravejado de diamantes, o anel foi comprado em Dubai e está avaliado em aproximadamente US$ 1 milhão, o equivalente a cerca de R$ 6 milhões. Abdul presenteou Marina com a joia durante uma viagem aos Emirados Árabes, quando pediu a atriz em casamento.