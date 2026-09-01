CONFIRA

Angélica desabafa após diagnóstico da cachorra e recebe apoio: ‘Sem chão’

Apresentadora agradeceu aos profissionais responsáveis pelo atendimento da cadela e recebeu apoio de amigos famosos

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15:22

Angélica e Gringa Crédito: Reprodução | Instagram

Angélica, de 52 anos, fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (31) ao contar que Gringa, cachorra da família, recebeu um diagnóstico que causou preocupação entre os familiares.

"Foi uma semana difícil. De muita tristeza, angústia, dúvidas e medo, mas também de muita gratidão e, acima de tudo, muito amor", escreveu.

Gringa, cadela de estimação de Angélica, foi operada 1 de 9

Angélica informou que a família está mobilizada para cuidar da Goldendoodle, de nove anos. "A Gringa recebeu um diagnóstico que deixou nossa família sem chão. Mas nós vamos lutar com ela. Vamos seguir juntos, um dia de cada vez, com todo o amor que existe dentro de nós", declarou.

A apresentadora ainda agradeceu aos profissionais responsáveis pelo atendimento da cadela, incluindo a equipe que cuidou de Gringa.

“A todos vocês, médicos, anestesistas, enfermeiros e toda a equipe, vocês foram incríveis! Obrigada por casa cuidado, por cada gesto de carinho e por tudo que fizeram pela nossa menina”, afirmou. No entanto, Angélica não revelou o diagnóstico da cadela.

No mesmo dia, Angélica recebeu uma onda de carinho de amigos famosos após revelar que Gringa teve um diagnóstico delicado.