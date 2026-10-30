Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Angélica e Fátima Bernardes explicam por que não foram ao casamento de Juliette

A cerimônia aconteceu no Instituto Ricardo Brennand, na capital pernambucana, e contou com uma lista de convidados conhecida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 22:20

As apresentadoras comentaram a ausência durante a gravação do programa Angélica Ao Vivo Crédito: Reprodução

O casamento de Juliette e Kaique Cerveny, realizado na noite de quinta-feira (29), em Recife, reuniu diversos famosos, mas duas convidadas precisaram acompanhar a celebração de longe. Angélica e Fátima Bernardes revelaram que receberam o convite para a cerimônia, mas não conseguiram comparecer por causa de compromissos profissionais.

As apresentadoras comentaram a ausência durante a gravação do programa Angélica Ao Vivo, do GNT, que contou com a participação de Eduardo Sterblitch e Leticia Colin.

“A Juliette e Kaique estão se casando hoje em Recife e eu fui convidada e estou aqui com vocês. Não pude ir”, contou Angélica. Fátima confirmou que também estava na lista de convidados: “Eu também fui convidada e estou aqui”.

Casamento de Juliette e Kaique Cerveny

Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
1 de 13
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram

A conversa ainda rendeu uma brincadeira de Eduardo Sterblitch. O ator disse que, como não havia sido chamado para a festa, fingiria que o casamento tinha passado despercebido em suas redes sociais. Fátima rebateu: “Impossível. Só se fala disso”.

A cerimônia aconteceu no Instituto Ricardo Brennand, na capital pernambucana, e contou com uma lista de convidados conhecida. Entre os padrinhos estavam Gilberto Gil, Anitta, Elba Ramalho, Chico César, Gil do Vigor, Bianca Andrade, Tati Machado, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Leia mais

Imagem - Gil do Vigor explica atraso e revela por que perdeu cerimônia do casamento de Juliette

Gil do Vigor explica atraso e revela por que perdeu cerimônia do casamento de Juliette

Imagem - Filha trans de José de Abreu, Beatriz posa em clima de romance com namorada durante viagem à Espanha

Filha trans de José de Abreu, Beatriz posa em clima de romance com namorada durante viagem à Espanha

Imagem - 'Quem Ama Cuida': Felipe e Mau Mau finalmente se beijam; veja o que acontece nesta sexta (30)

'Quem Ama Cuida': Felipe e Mau Mau finalmente se beijam; veja o que acontece nesta sexta (30)

Mais recentes

Imagem - Márcia Sensitiva se explica após mãe de Virginia Fonseca negar consulta sobre namorado

Márcia Sensitiva se explica após mãe de Virginia Fonseca negar consulta sobre namorado
Imagem - Quem é o influenciador de conteúdo fitness ligado a carro de luxo conversível sem placas onde a PM encontrou R$ 100 mil

Quem é o influenciador de conteúdo fitness ligado a carro de luxo conversível sem placas onde a PM encontrou R$ 100 mil
Imagem - Emilie Rey homenageia Nanda Costa após estreia da série 'Dom de Iludir'

Emilie Rey homenageia Nanda Costa após estreia da série 'Dom de Iludir'