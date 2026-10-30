FALTARAM

Angélica e Fátima Bernardes explicam por que não foram ao casamento de Juliette

A cerimônia aconteceu no Instituto Ricardo Brennand, na capital pernambucana, e contou com uma lista de convidados conhecida

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 22:20

As apresentadoras comentaram a ausência durante a gravação do programa Angélica Ao Vivo Crédito: Reprodução

O casamento de Juliette e Kaique Cerveny, realizado na noite de quinta-feira (29), em Recife, reuniu diversos famosos, mas duas convidadas precisaram acompanhar a celebração de longe. Angélica e Fátima Bernardes revelaram que receberam o convite para a cerimônia, mas não conseguiram comparecer por causa de compromissos profissionais.

As apresentadoras comentaram a ausência durante a gravação do programa Angélica Ao Vivo, do GNT, que contou com a participação de Eduardo Sterblitch e Leticia Colin.

“A Juliette e Kaique estão se casando hoje em Recife e eu fui convidada e estou aqui com vocês. Não pude ir”, contou Angélica. Fátima confirmou que também estava na lista de convidados: “Eu também fui convidada e estou aqui”.

Casamento de Juliette e Kaique Cerveny 1 de 13

A conversa ainda rendeu uma brincadeira de Eduardo Sterblitch. O ator disse que, como não havia sido chamado para a festa, fingiria que o casamento tinha passado despercebido em suas redes sociais. Fátima rebateu: “Impossível. Só se fala disso”.