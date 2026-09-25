Angélica e Luciano Huck celebram 14 anos da filha Eva e emocionam a web: 'Você é luz'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:07
O dia é de festa na casa de Angélica e Luciano Huck. A apresentadora usou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para celebrar o aniversário de 14 anos da caçula, Eva. Em um post recheado de momentos inéditos, a artista publicou um álbum de fotos mostrando diferentes fases do crescimento da adolescente e não economizou nos elogios.
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos
Na homenagem, Angélica lembrou a expectativa em torno da chegada da garota e reforçou a sintonia entre mãe e filha. Ela descreveu a menina como carinhosa, alegre e inteligente, além de garantir que continuará ao lado dela em cada passo.
A publicação atraiu uma chuva de mensagens carinhosas de fãs e amigos famosos. Nos comentários, a semelhança entre as duas roubou a cena, enquanto muitos seguidores apontaram Eva como uma mistura perfeita dos pais, outros a compararam diretamente à mãe na juventude, lembrando até da clássica personagem Fada Bela.
Leia na íntegra
"Eva, amor da minha vida
Você foi tão desejada, tão esperada… e veio ainda melhor do que sonhamos.
Feliz, doce, inteligente, carinhosa… Desejo que a vida te dê sempre força para seguir assim, exatamente do jeitinho que Deus te fez.
14 anos… e tantas coisas lindas pela frente! Estarei sempre aqui para te guiar, te acolher e caminhar ao seu lado.
Te amo infinitamente.
E hoje o sol apareceu só pra lembrar o que a gente já sabe: você é luz."
Mais cedo, Luciano Huck também publicou um compilado de fotos nos Stories para parabenizar a filha, chamando-a de orgulho da família e que ama a filha "mais que batata frita".
Leia na íntegra
"Hoje é o dia dela. Parabéns, Eva. Minha filha amada, minha princesa, meu orgulho.
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos
Mais uma vez, o pai de menina aqui está vivenciando algo tão único, esta transformação linda: a minha menina está se tornando uma mulher, sem perder a doçura que sempre foi tão dela.
Parabéns, minha filha! Que a sua doçura e a sua força sigam caminhando lado a lado. Que você continue cultivando seu talento, sua disciplina e esse seu jeito maravilhoso de ser.
Te amo até o infinito e além. Mais que batata frita."
Além de Eva, o casal de apresentadores tem outros dois filhos: Joaquim, de 21 anos, e Benício, de 18.