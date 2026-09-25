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Angélica e Luciano Huck celebram 14 anos da filha Eva e emocionam a web: 'Você é luz'

Casal de apresentadores reuniu fotos inéditas ao lado da caçula nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:07

Angélica e Luciano Huck celebram 14 anos da filha Eva  Crédito: Reprodução 

O dia é de festa na casa de Angélica e Luciano Huck. A apresentadora usou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para celebrar o aniversário de 14 anos da caçula, Eva. Em um post recheado de momentos inéditos, a artista publicou um álbum de fotos mostrando diferentes fases do crescimento da adolescente e não economizou nos elogios.

Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos

Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
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Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram

Na homenagem, Angélica lembrou a expectativa em torno da chegada da garota e reforçou a sintonia entre mãe e filha. Ela descreveu a menina como carinhosa, alegre e inteligente, além de garantir que continuará ao lado dela em cada passo.

A publicação atraiu uma chuva de mensagens carinhosas de fãs e amigos famosos. Nos comentários, a semelhança entre as duas roubou a cena, enquanto muitos seguidores apontaram Eva como uma mistura perfeita dos pais, outros a compararam diretamente à mãe na juventude, lembrando até da clássica personagem Fada Bela.

Leia na íntegra

"Eva, amor da minha vida

Você foi tão desejada, tão esperada… e veio ainda melhor do que sonhamos.

Feliz, doce, inteligente, carinhosa… Desejo que a vida te dê sempre força para seguir assim, exatamente do jeitinho que Deus te fez.

14 anos… e tantas coisas lindas pela frente! Estarei sempre aqui para te guiar, te acolher e caminhar ao seu lado.

Te amo infinitamente. 

E hoje o sol apareceu só pra lembrar o que a gente já sabe: você é luz."

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Mais cedo, Luciano Huck também publicou um compilado de fotos nos Stories para parabenizar a filha, chamando-a de orgulho da família e que ama a filha "mais que batata frita".

Leia na íntegra 

"Hoje é o dia dela. Parabéns, Eva. Minha filha amada, minha princesa, meu orgulho.

Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos

Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
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Luciano Huck parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram

Mais uma vez, o pai de menina aqui está vivenciando algo tão único, esta transformação linda: a minha menina está se tornando uma mulher, sem perder a doçura que sempre foi tão dela.

Parabéns, minha filha! Que a sua doçura e a sua força sigam caminhando lado a lado. Que você continue cultivando seu talento, sua disciplina e esse seu jeito maravilhoso de ser.

Te amo até o infinito e além. Mais que batata frita."

Além de Eva, o casal de apresentadores tem outros dois filhos: Joaquim, de 21 anos, e Benício, de 18.

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Tags:

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