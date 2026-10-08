ENTENDA

Angélica pede multa contra ex-cuidador do pai após falta em audiência de processo de R$ 191 mil

Apresentadora contesta justificativa médica apresentada pelo trabalhador e solicita penalidade de 5% do valor da ação por suposta má-fé

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:20

Angélica abr o coração no ‘Mais Você’ Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Angélica está envolvida em uma disputa judicial com um ex-cuidador de seu pai, de 87 anos, que cobra mais de R$ 190 mil em direitos trabalhistas. O processo ganhou um novo desdobramento depois que o trabalhador faltou a uma audiência e apresentou documentos médicos para justificar a ausência. A defesa da artista questionou a documentação e pediu que ele seja multado por suposta litigância de má-fé.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o ex-funcionário, identificado pelas iniciais J. C., não compareceu à audiência de instrução do processo. Angélica também não esteve presente pessoalmente, mas foi representada por sua defesa e por um representante.

Angélica 1 de 12

Antes desse episódio, os advogados da apresentadora já haviam solicitado que a ação tramitasse em segredo de Justiça, pedido que foi negado. A defesa também tentou suspender o andamento do processo até que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisasse questões semelhantes, mas não obteve sucesso. Uma tentativa de acordo envolvendo o pagamento de R$ 100 mil também não avançou.

Na audiência, o juiz Claudio Olimpio Lemos de Carvalho acolheu o pedido da defesa de Angélica para aplicação da pena de confissão ao ex-cuidador. Essa medida pode fazer com que determinados fatos alegados pela parte contrária sejam considerados verdadeiros, conforme as regras e os limites do processo.

O magistrado, no entanto, concedeu prazo de cinco dias para que o trabalhador explicasse a ausência. Dois dias depois, J. C. apresentou documentos médicos indicando que havia enfrentado um problema de saúde na data marcada.

O ex-cuidador solicitou, então, que as consequências de sua falta fossem revistas e que uma nova audiência fosse agendada sem a aplicação de penalidades.

A justificativa, porém, foi contestada pelos advogados de Angélica. Em manifestação apresentada em 30 de julho, a defesa apontou uma suposta incompatibilidade entre o horário da audiência e o atendimento médico registrado nos documentos.

Segundo os representantes da apresentadora, a advogada do trabalhador havia informado que ele passara mal e estava em consulta no momento em que deveria comparecer à Justiça. Entretanto, os registros apresentados indicariam que o atendimento ocorreu posteriormente.

Diante dessa divergência, a defesa questionou se os documentos seriam suficientes para justificar a ausência e reiterou o pedido de manutenção da pena de confissão. Os advogados também solicitaram que o ex-funcionário seja condenado por litigância de má-fé, com aplicação de multa equivalente a 5% do valor atualizado da causa.

O processo tem valor atribuído de R$ 191.674,18. Considerando apenas esse montante inicial, a penalidade solicitada corresponderia a aproximadamente R$ 9,6 mil, embora o valor possa ser diferente caso a base de cálculo seja atualizada. A multa ainda depende de decisão judicial. A contestação apresentada pela defesa de Angélica não significa que tenha sido comprovada qualquer irregularidade nos documentos médicos do trabalhador.