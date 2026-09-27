Angélica quebra o silêncio sobre 'treta teen' envolvendo Benício Huck e Duda Guerra e revela reação inesperada: 'O mundo mudou'

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Giuliana Mancini
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:21
Angélica relembrou a repercussão que marcou o fim do namoro do filho Benício, de 18 anos, com a influenciadora Duda Guerra. Em entrevista à Revista ELA, a apresentadora falou sobre o período em que o relacionamento dos dois ganhou grande exposição e afirmou que ficou assustada com a proporção que o caso tomou, mas não sentiu raiva dos envolvidos.
O relacionamento chegou ao fim depois de uma confusão envolvendo Duda e outra influenciadora, Antonela Braga. O episódio ganhou ampla repercussão nas redes sociais e acabou sendo tratado também pela imprensa.
Duda Guerra e Benício Huck
Angélica contou que percebeu a dimensão que a história havia tomado de uma maneira inesperada. "Um dia, estava no médico e, de repente, num canal sério de notícias, passou uma chamada: 'Treta teen...'. Pensei: 'O mundo mudou'", relembrou.
Para a apresentadora, a situação serviu como um alerta para Benício e os outros dois filhos, Joaquim e Eva, sobre os efeitos da exposição pública. "A gente tem que estar alerta para tudo. Serviu para meus três filhos entenderem a proporção que as coisas tomam quando o nome deles está envolvido. Mas não senti raiva nem fiquei brava com ninguém", afirmou.
Angélica também refletiu sobre a relação dos filhos com a exposição, já que os três cresceram sob os holofotes por serem filhos dela e do apresentador Luciano Huck. Segundo ela, essa familiaridade com a fama não significa que eles estejam totalmente preparados para lidar com as consequências da exposição.
Mansão de Luciano Huck e Angélica
"É a vida deles, mas tem gente que leva muito a sério, e usa isso. Eles aprenderam, todos os três, a se blindarem de alguma forma. Tudo é aprendizado, cria uma casca", explicou.
A apresentadora afirmou ainda que ficou triste ao perceber como pessoas tão jovens podem acabar envolvidas em situações de grande repercussão. "São todos muito novos, e isso me deixou bem triste. Existe um sistema que ilude e leva pessoas a se expor. Fiquei triste", completou.