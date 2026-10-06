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Angélica revela conversas com a filha e expõe conselho: ‘Vejo nela essa dificuldade’

Apresentadora, casada com Luciano Huck, de 55 anos, disse que percebe que a filha caçula é como ela

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19:07

Angélica nota semelhança com a filha e alerta cuidado
Angélica nota semelhança com a filha e alerta cuidado Crédito: Reprodução | Instagram

Angélica, de 52 anos, contou a dificuldade que teve ao longo dos anos de se posicionar e dizer “não”, e que tem repassado o conselho para a filha, Eva Huck, de 14 anos.

A apresentadora, casada com Luciano Huck, de 55 anos, disse que percebe que a filha caçula é como ela, e por isso, tem ensinado a adolescente desde cedo que é importante negar as coisas para as pessoas.

"É uma coisa que trabalho todos os dias ainda. Tenho essa dificuldade, melhorei muito e falo para minha filha. A Eva é muito doce, ela quer agradar, ela tem uma coisa muito leve e eu vejo nela essa dificuldade. Eu falo para ela [aprender a dizer 'não'], a gente tem que aprender isso cedo. Eu não aprendi cedo e, para mim, é mais difícil hoje", contou Angélica no Forbes Podcast.

Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos

Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram
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Angélica parabenizou a filha Eva pelo aniversário de 14 anos por Reprodução/Instagram

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A apresentadora revelou que foi aprendendo isso com o tempo. "Por um amor maior, por uma coisa fora do comum, eu consegui, mas eu não falava 'não' com facilidade", disse Angélica.

"Eu fui aprendendo isso com o tempo. Isso abriu uma porta pra mim e vi que ninguém morreu. Deu tudo certo eu falar um 'não'. E tudo bem, a gente se reinventa e faz outra coisa", disse Angélica, ressaltou ainda em entrevista.

Por fim, a esposa de Huck enfatizou: “O 'não' é libertador. É como se estivesse num barco e você vai largando coisas no mar. Ali você vai deixando, sabe? Isso vai te deixando mais leve. Quando a gente está com coisas pesando, tem que aprender a soltar e o 'não' ajuda muito a gente a soltar as coisas da vida". Além de Eva, Angélica também é mãe de Joaquim, de 21, e Benício, de 18.

Tags:

Angélica

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