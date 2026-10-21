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Angélica surpreende e declara voto em pronunciamento nas redes sociais: 'É por tudo isso que eu decidi votar'

Apresentadora afirmou que não se identifica com a direita nem com a esquerda e explicou o que a levou a tornar pública sua escolha para a Presidência

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:57

Angélica Crédito: Reprodução

A apresentadora Angélica decidiu tornar pública sua posição política nesta quarta-feira (21) e anunciou que votará no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a mulher de Luciano Huck revelou que demorou a falar sobre o assunto por receio das críticas e ressaltou que não se considera petista, tampouco se identifica com a direita ou a esquerda.

A declaração veio acompanhada de um desabafo sobre o cenário político brasileiro e a dificuldade de se posicionar publicamente. Angélica contou que encontrou incentivo na participação de jovens em manifestações e discussões sobre o futuro do país. "Me emociona muito ver tantos jovens ocupando as ruas, as redes sociais levantando suas vozes, defendendo suas causas e participando ativamente das discussões sobre o nosso país", afirmou.

Mansão de Luciano Huck e Angélica 1 de 12

Mãe de Joaquim, Benício e Eva, a apresentadora relacionou a mobilização das novas gerações à esperança de mudanças e disse que acompanhar esse movimento a ajudou a superar o receio de expressar suas opiniões. "Como mãe, eu acho bonito ver essa geração se mobilizando, mostrando que existe força, esperança, vontade de transformar as coisas e é também olhando para esse movimento que eu encontro coragem pra não deixar essa angústia me paralisar e me impedir de falar sobre aquilo que eu acredito", declarou.

Angélica também fez questão de explicar que sua decisão eleitoral não significa uma identificação com o Partido dos Trabalhadores. Segundo ela, a escolha está relacionada aos valores que considera importantes para o país. "Sempre fui a favor da alternância de poder, não sou petista, não me vejo como de direita nem de esquerda, mas eu quero viver num país onde as pessoas se escutem, se respeitem e cuidem uma das outras", disse.

Na sequência, defendeu que os governantes tratem a população com respeito, independentemente das diferenças. "Onde quem governa olhe pras pessoas com carinho, sem preconceito, sem debochar da dor e da luta de ninguém", acrescentou, antes de anunciar: "E é por tudo isso que eu decidi votar no Lula".

A publicação recebeu uma resposta do próprio Lula, que agradeceu o apoio da apresentadora. Em um comentário no Instagram, o presidente elogiou a coragem de Angélica e destacou a importância do diálogo e do respeito às diferenças. "Minha querida Angélica, receber seu apoio neste momento tão importante para o Brasil me enche de alegria e esperança!", escreveu o petista, que também agradeceu a manifestação pública da artista.

O posicionamento de Angélica ocorreu um dia depois de sua sogra, Marta Dora Grostein, mãe de Luciano Huck, também declarar voto em Lula. Professora e arquiteta, Marta publicou um vídeo em que relatou as ameaças homofóbicas sofridas pelo filho mais novo, o cineasta Fernando Grostein Andrade.

Segundo ela, Fernando deixou o Brasil há sete anos após receber ameaças de morte relacionadas à sua orientação sexual. Marta afirmou que a experiência familiar influenciou sua decisão eleitoral e manifestou preocupação com os rumos das políticas sociais e culturais em um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL).