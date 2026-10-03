CARNAVAL 2027

Anitta admite que está fazendo aulas de samba para estreia como rainha de bateria e nega 'maratona' para desfilar com shape impecável: 'Sem tempo pra isso'

Cantora diz que falta tempo para intensificar os cuidados físicos, mas já faz aulas de samba para representar a Grande Rio no Carnaval

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:00

Anitta, EQUILIBRIVM Crédito: Divulgação

Anitta, de 33 anos, não pretende transformar a preparação para o Carnaval em uma corrida pelo chamado "corpo perfeito". Prestes a estrear como rainha de bateria da Grande Rio, a cantora admitiu que ainda não conseguiu dedicar o tempo que gostaria aos cuidados físicos e brincou sobre como pretende encarar a Marquês de Sapucaí.

"Fisicamente, tenho que me preparar melhor, mas eu não tenho tempo de cuidar do corpo! Acho que eu vou fazer a linha: 'Ó, meu corpo, minhas regras, aceite a minha natureza que é essa daí'", afirmou em entrevista à revista Quem.

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio 1 de 9

A agenda da artista segue intensa. Nos últimos dias, ela esteve em Paris, na França, onde participou pelo terceiro ano consecutivo do Le Défilé, e depois seguiu para um período de férias em Veneza, na Itália.

Apesar da falta de tempo para uma preparação física específica, Anitta já começou a investir em aulas de samba. Segundo ela, a intenção é evoluir antes de assumir oficialmente o posto na avenida. "Estou fazendo aula de samba para poder, obviamente, sempre melhorar, porque tudo que eu faço, quero melhorar para entregar, de fato, o que eu acredito que é o importante", explicou.

Para Anitta, a experiência acumulada em apresentações também pode ajudar na resistência necessária para atravessar a Sapucaí. A cantora lembrou que está acostumada a enfrentar longas jornadas nos palcos. "A resistência... Eu já faço aí seis, sete horas de show", disse.

A artista, no entanto, destacou que não pretende resumir a preparação para o Carnaval à aparência física. Para ela, ocupar um posto de destaque em uma escola de samba também exige envolvimento com a história e com a comunidade.

"E o corpo, eu acho que Carnaval não é sobre o corpo, é sobre o amor, a dedicação e valorizar aquilo ali que você está vivendo. É valorizar a história da sua escola, conhecer bem a história das pessoas que estão ali trabalhando, dar voz a todas as necessidades políticas e sociais daquele povo", afirmou.

Anitta também brincou sobre a pressão estética que costuma cercar as musas e rainhas de bateria. "Óbvio, quem está com a bunda linda, fico olhando e admirando, mas estou sem tempo para isso."

Se a preparação física ainda não ganhou prioridade na agenda, a conexão de Anitta com a Grande Rio parece avançar rapidamente. Ao falar sobre a preparação mental para a estreia, ela resumiu: "Mentalmente, estou só ficando feliz".

A cantora contou que se surpreendeu com a experiência dentro da escola de samba e definiu a nova paixão como "viciante". "Uma nova alegria genuína e radiante que descobri na minha vida é a escola de samba! Mesmo que eu tenha acabado de começar, todas as vezes que estou ali presente, sinto uma alegria tão exalante que transborda. Estou amando", declarou.