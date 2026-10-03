Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anitta admite que está fazendo aulas de samba para estreia como rainha de bateria e nega 'maratona' para desfilar com shape impecável: 'Sem tempo pra isso'

Cantora diz que falta tempo para intensificar os cuidados físicos, mas já faz aulas de samba para representar a Grande Rio no Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:00

Anitta, EQUILIBRIVM
Anitta, EQUILIBRIVM Crédito: Divulgação

Anitta, de 33 anos, não pretende transformar a preparação para o Carnaval em uma corrida pelo chamado "corpo perfeito". Prestes a estrear como rainha de bateria da Grande Rio, a cantora admitiu que ainda não conseguiu dedicar o tempo que gostaria aos cuidados físicos e brincou sobre como pretende encarar a Marquês de Sapucaí.

"Fisicamente, tenho que me preparar melhor, mas eu não tenho tempo de cuidar do corpo! Acho que eu vou fazer a linha: 'Ó, meu corpo, minhas regras, aceite a minha natureza que é essa daí'", afirmou em entrevista à revista Quem.

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta desfila pela Mocidade no Rio de Janeiro, em 2016 por Getty Images
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução|Instagram
1 de 9
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram

A agenda da artista segue intensa. Nos últimos dias, ela esteve em Paris, na França, onde participou pelo terceiro ano consecutivo do Le Défilé, e depois seguiu para um período de férias em Veneza, na Itália.

Apesar da falta de tempo para uma preparação física específica, Anitta já começou a investir em aulas de samba. Segundo ela, a intenção é evoluir antes de assumir oficialmente o posto na avenida. "Estou fazendo aula de samba para poder, obviamente, sempre melhorar, porque tudo que eu faço, quero melhorar para entregar, de fato, o que eu acredito que é o importante", explicou.

Para Anitta, a experiência acumulada em apresentações também pode ajudar na resistência necessária para atravessar a Sapucaí. A cantora lembrou que está acostumada a enfrentar longas jornadas nos palcos. "A resistência... Eu já faço aí seis, sete horas de show", disse.

A artista, no entanto, destacou que não pretende resumir a preparação para o Carnaval à aparência física. Para ela, ocupar um posto de destaque em uma escola de samba também exige envolvimento com a história e com a comunidade.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo indica Salmo 91 a Gominho durante momento difícil: entenda o significado da oração de proteção

Ivete Sangalo indica Salmo 91 a Gominho durante momento difícil: entenda o significado da oração de proteção

Imagem - Tiroteio na Chapada do Rio Vermelho deixa PM ferido; mulher de 22 anos que passava pelo local é atingida por bala perdida

Tiroteio na Chapada do Rio Vermelho deixa PM ferido; mulher de 22 anos que passava pelo local é atingida por bala perdida

Imagem - Suspende o álcool: confira a lista de cidades baianas onde está proibido beber neste domingo de eleição (4)

Suspende o álcool: confira a lista de cidades baianas onde está proibido beber neste domingo de eleição (4)

"E o corpo, eu acho que Carnaval não é sobre o corpo, é sobre o amor, a dedicação e valorizar aquilo ali que você está vivendo. É valorizar a história da sua escola, conhecer bem a história das pessoas que estão ali trabalhando, dar voz a todas as necessidades políticas e sociais daquele povo", afirmou.

Anitta também brincou sobre a pressão estética que costuma cercar as musas e rainhas de bateria. "Óbvio, quem está com a bunda linda, fico olhando e admirando, mas estou sem tempo para isso."

Se a preparação física ainda não ganhou prioridade na agenda, a conexão de Anitta com a Grande Rio parece avançar rapidamente. Ao falar sobre a preparação mental para a estreia, ela resumiu: "Mentalmente, estou só ficando feliz".

Leia mais

Imagem - Clientes de Bradesco e Banco do Brasil relatam cartões bloqueados e limites zerados; entenda

Clientes de Bradesco e Banco do Brasil relatam cartões bloqueados e limites zerados; entenda

Imagem - Noivo chama noiva pelo nome de outra mulher no altar e reação viraliza: ‘Ainda não superei’

Noivo chama noiva pelo nome de outra mulher no altar e reação viraliza: ‘Ainda não superei’

Imagem - Dayanne Bezerra revela namoro com idoso e diz que não revela identidade dele para evitar que mulheres assediem: ‘Inteiraço’

Dayanne Bezerra revela namoro com idoso e diz que não revela identidade dele para evitar que mulheres assediem: ‘Inteiraço’

A cantora contou que se surpreendeu com a experiência dentro da escola de samba e definiu a nova paixão como "viciante". "Uma nova alegria genuína e radiante que descobri na minha vida é a escola de samba! Mesmo que eu tenha acabado de começar, todas as vezes que estou ali presente, sinto uma alegria tão exalante que transborda. Estou amando", declarou.

O momento diante da bateria é um dos que mais empolgam a cantora. Anitta afirmou que a combinação do som dos instrumentos com a quantidade de pessoas envolvidas provoca uma sensação que ela não encontra em outros ambientes. "Quando a bateria começa a tocar, né, amor? Não tem nada igual nesse planeta àquela imensidão de pessoas, aquele mar de gente tocando, aquele barulho no seu ouvido... Meu Deus, parece que eu vou flutuar", contou.

Mais recentes

Imagem - Arlindinho vive novo affair após término conturbado com Erika Januza, diz colunista

Arlindinho vive novo affair após término conturbado com Erika Januza, diz colunista
Imagem - Viúva de Rick desabafa sobre saudade quase duas semanas após morte do cantor: 'Dolorosa e devastadora'

Viúva de Rick desabafa sobre saudade quase duas semanas após morte do cantor: 'Dolorosa e devastadora'
Imagem - Filha de ator de 'Pretty Little Liars' faz homenagem à irmã morta aos 13 anos: 'Gostaria que seu curto tempo aqui tivesse sido mais fácil'

Filha de ator de 'Pretty Little Liars' faz homenagem à irmã morta aos 13 anos: 'Gostaria que seu curto tempo aqui tivesse sido mais fácil'