Anitta anuncia volta dos Ensaios para o Carnaval 2027 com maratona por oito cidades; veja datas

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 17:16
Anitta já começou a preparar o terreno para o Carnaval 2027. A cantora anunciou neste domingo (30) as datas da nova temporada dos Ensaios da Anitta, que terá uma proposta diferente: celebrar manifestações culturais e festas populares de várias regiões do Brasil.
Com o tema “É Festa no Brasil!”, a artista levará o projeto para oito cidades durante o mês de janeiro. A ideia é reunir diferentes ritmos e tradições brasileiras em uma temporada que vai atravessar o país antes da folia oficial.
“De Norte a Sul, o nosso verão vai atravessar o Brasil celebrando diferentes ritmos, encontros e formas de festejar”, escreveu Anitta ao apresentar a novidade.
Veja as datas dos Ensaios da Anitta 2027
9 de janeiro - Belém (PA)
10 de janeiro - Recife (PE)
Anitta
16 de janeiro - Belo Horizonte (MG)
17 de janeiro - Brasília (DF)
23 de janeiro - Campinas (SP)
24 de janeiro - Rio de Janeiro (RJ)
30 de janeiro - Curitiba (PR)
31 de janeiro - São Paulo (SP)
Segundo Anitta, o novo conceito parte da diversidade cultural brasileira. A cantora destacou que cada região possui maneiras próprias de celebrar e que o projeto pretende transformar essa variedade em música, figurinos e experiências no palco.
A estrutura dos shows também continuará com o palco 360º, formato que aproxima a artista da plateia. Convidados musicais surpresa também estão previstos para a nova temporada.
Quando começa a venda dos ingressos?
A pré-venda exclusiva para clientes com cartão de crédito Mercado Pago começa na terça-feira (1º), ao meio-dia. A venda para o público geral será aberta a partir de quarta-feira (2), com continuidade na quinta (3), pela plataforma Ingresse.
Além dos preparativos para o Carnaval, Anitta concilia a agenda com a função de conselheira do reality Estrelas da Casa, exibido pelo gshow.