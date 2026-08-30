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Anitta anuncia volta dos Ensaios para o Carnaval 2027 com maratona por oito cidades; veja datas

Cantora divulgou as datas da nova temporada, que terá festas populares brasileiras como tema e passará por oito capitais e grandes centros

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 17:16

Anitta
Anitta anunciou as oito cidades que receberão os Ensaios da Anitta antes do Carnaval 2027 Crédito: Fred Othero/Divulgação

Anitta já começou a preparar o terreno para o Carnaval 2027. A cantora anunciou neste domingo (30) as datas da nova temporada dos Ensaios da Anitta, que terá uma proposta diferente: celebrar manifestações culturais e festas populares de várias regiões do Brasil.

Com o tema “É Festa no Brasil!”, a artista levará o projeto para oito cidades durante o mês de janeiro. A ideia é reunir diferentes ritmos e tradições brasileiras em uma temporada que vai atravessar o país antes da folia oficial.

“De Norte a Sul, o nosso verão vai atravessar o Brasil celebrando diferentes ritmos, encontros e formas de festejar”, escreveu Anitta ao apresentar a novidade.

Veja as datas dos Ensaios da Anitta 2027

9 de janeiro - Belém (PA)

10 de janeiro - Recife (PE)

Anitta

Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
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Anitta em Equilibrium II por André Nicolau

16 de janeiro - Belo Horizonte (MG)

17 de janeiro - Brasília (DF)

23 de janeiro - Campinas (SP)

24 de janeiro - Rio de Janeiro (RJ)

30 de janeiro - Curitiba (PR)

31 de janeiro - São Paulo (SP)

Segundo Anitta, o novo conceito parte da diversidade cultural brasileira. A cantora destacou que cada região possui maneiras próprias de celebrar e que o projeto pretende transformar essa variedade em música, figurinos e experiências no palco.

A estrutura dos shows também continuará com o palco 360º, formato que aproxima a artista da plateia. Convidados musicais surpresa também estão previstos para a nova temporada.

Quando começa a venda dos ingressos?

A pré-venda exclusiva para clientes com cartão de crédito Mercado Pago começa na terça-feira (1º), ao meio-dia. A venda para o público geral será aberta a partir de quarta-feira (2), com continuidade na quinta (3), pela plataforma Ingresse.

Além dos preparativos para o Carnaval, Anitta concilia a agenda com a função de conselheira do reality Estrelas da Casa, exibido pelo gshow.

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