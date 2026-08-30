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Anitta anuncia volta dos Ensaios para o Carnaval 2027 com maratona por oito cidades; veja datas

Cantora divulgou as datas da nova temporada, que terá festas populares brasileiras como tema e passará por oito capitais e grandes centros

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 17:16

Anitta anunciou as oito cidades que receberão os Ensaios da Anitta antes do Carnaval 2027 Crédito: Fred Othero/Divulgação

Anitta já começou a preparar o terreno para o Carnaval 2027. A cantora anunciou neste domingo (30) as datas da nova temporada dos Ensaios da Anitta, que terá uma proposta diferente: celebrar manifestações culturais e festas populares de várias regiões do Brasil.

Com o tema “É Festa no Brasil!”, a artista levará o projeto para oito cidades durante o mês de janeiro. A ideia é reunir diferentes ritmos e tradições brasileiras em uma temporada que vai atravessar o país antes da folia oficial.

“De Norte a Sul, o nosso verão vai atravessar o Brasil celebrando diferentes ritmos, encontros e formas de festejar”, escreveu Anitta ao apresentar a novidade.

Veja as datas dos Ensaios da Anitta 2027

9 de janeiro - Belém (PA)

10 de janeiro - Recife (PE)

Anitta 1 de 9

16 de janeiro - Belo Horizonte (MG)

17 de janeiro - Brasília (DF)

23 de janeiro - Campinas (SP)

24 de janeiro - Rio de Janeiro (RJ)

30 de janeiro - Curitiba (PR)

31 de janeiro - São Paulo (SP)

Segundo Anitta, o novo conceito parte da diversidade cultural brasileira. A cantora destacou que cada região possui maneiras próprias de celebrar e que o projeto pretende transformar essa variedade em música, figurinos e experiências no palco.

A estrutura dos shows também continuará com o palco 360º, formato que aproxima a artista da plateia. Convidados musicais surpresa também estão previstos para a nova temporada.

Quando começa a venda dos ingressos?

A pré-venda exclusiva para clientes com cartão de crédito Mercado Pago começa na terça-feira (1º), ao meio-dia. A venda para o público geral será aberta a partir de quarta-feira (2), com continuidade na quinta (3), pela plataforma Ingresse.