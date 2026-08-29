Anitta canta com Grupo Ofá em Salvador em apresentação marcada por referências a Oxum

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Alô Alô Bahia
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:32
Anitta protagonizou um encontro marcado por fé, ancestralidade e música durante a apresentação da Equilibrivm Tour em Salvador. A cantora dividiu o palco com o Grupo Ofá, coletivo baiano originado no Terreiro do Gantois, para interpretar a música “Contemplação”, presente no álbum EQUILIBRIVM II e inspirada em cantigas dedicadas a Oxum.
O encontro reuniu elementos da cultura afro-brasileira em uma performance que destacou a conexão entre música, espiritualidade e tradição. No palco, os integrantes do Grupo Ofá acompanharam Anitta com atabaques e outros instrumentos de percussão.
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro
A apresentação também chamou atenção pela composição visual. O cenário contou com elementos de palha, arranjos de flores tropicais e iluminação em tons avermelhados. Os integrantes do grupo vestiram trajes brancos tradicionais, com cabeçadissos ornamentados com palha e folhas associadas aos orixás.
Anitta também incorporou referências ao universo do axé e do sagrado ao figurino. A cantora surgiu no palco usando uma produção artesanal de crochê branco e um véu sobre a cabeça.
A performance começou com a declamação de uma mensagem sobre presença, renovação e paz interior. Em seguida, os versos em iorubá foram entoados pela cantora Luciana Baraúna, enquanto Anitta conduziu a interpretação em português.