EQUILIBRIVM

Anitta canta com Grupo Ofá em Salvador em apresentação marcada por referências a Oxum

Os integrantes do Grupo Ofá acompanharam Anitta com atabaques e outros instrumentos de percussão

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:32

Anitta canta com Grupo Ofá em Salvador em apresentação marcada por referências a Oxum Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Anitta protagonizou um encontro marcado por fé, ancestralidade e música durante a apresentação da Equilibrivm Tour em Salvador. A cantora dividiu o palco com o Grupo Ofá, coletivo baiano originado no Terreiro do Gantois, para interpretar a música “Contemplação”, presente no álbum EQUILIBRIVM II e inspirada em cantigas dedicadas a Oxum.

O encontro reuniu elementos da cultura afro-brasileira em uma performance que destacou a conexão entre música, espiritualidade e tradição. No palco, os integrantes do Grupo Ofá acompanharam Anitta com atabaques e outros instrumentos de percussão.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro 1 de 12

A apresentação também chamou atenção pela composição visual. O cenário contou com elementos de palha, arranjos de flores tropicais e iluminação em tons avermelhados. Os integrantes do grupo vestiram trajes brancos tradicionais, com cabeçadissos ornamentados com palha e folhas associadas aos orixás.

Anitta também incorporou referências ao universo do axé e do sagrado ao figurino. A cantora surgiu no palco usando uma produção artesanal de crochê branco e um véu sobre a cabeça.