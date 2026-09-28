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Anitta desfila em Paris pelo terceiro ano seguido ao lado de Taís Araújo e Liniker

Cantora fez duas entradas na passarela e dividiu o desfile com Taís Araújo e Liniker na abertura da Semana de Moda de Paris

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:57

Anitta brilhou mais uma vez no Le Défilé, em Paris
Anitta brilhou mais uma vez no Le Défilé, em Paris Crédito: Divulgação

Anitta voltou a cruzar a passarela do Le Défilé, de L’Oréal Paris, nesta segunda-feira (28), durante a abertura da Semana de Moda de Paris. Pelo terceiro ano consecutivo no evento, a cantora fez duas entradas no desfile, realizado na Place Joffre, na capital francesa.

Desta vez, Anitta dividiu a passarela com Taís Araújo e Liniker, marcando a primeira participação das três brasileiras juntas na apresentação. O trio representou o Brasil em meio a nomes internacionais como Eva Longoria, Renata Notni e Elena Rose.

Anitta no Le Défilé em Paris

Anitta brilhou mais uma vez no Le Défilé, em Paris por Divulgação
Anitta brilhou mais uma vez no Le Défilé, em Paris por Divulgação
Anitta brilhou mais uma vez no Le Défilé, em Paris por Divulgação
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Anitta brilhou mais uma vez no Le Défilé, em Paris por Divulgação

Além da entrada ao lado das brasileiras, Anitta ainda ganhou um momento solo na passarela. O desfile-manifesto reúne anualmente embaixadoras da L’Oréal Paris e personalidades da moda e do entretenimento em um dos eventos que marcam o início da temporada fashion parisiense.

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Após a apresentação, a cantora falou sobre a experiência de retornar ao evento.

“Sempre saio da passarela imensamente feliz, depois de compartilhar o espaço desse desfile-manifesto com tantas mulheres inspiradoras. E dessa vez não foi diferente! A sororidade e a liberdade feminina vão sempre ser motivos de celebração pra mim”, afirmou Anitta.

Realizado desde 2017, o Le Défilé ocupa diferentes cenários de Paris e tem como proposta celebrar diversidade, beleza e representatividade feminina. A edição deste ano abriu oficialmente a programação da Paris Fashion Week.

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