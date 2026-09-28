SEMANA DE MODA

Anitta desfila em Paris pelo terceiro ano seguido ao lado de Taís Araújo e Liniker

Cantora fez duas entradas na passarela e dividiu o desfile com Taís Araújo e Liniker na abertura da Semana de Moda de Paris

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:57

Anitta brilhou mais uma vez no Le Défilé, em Paris Crédito: Divulgação

Anitta voltou a cruzar a passarela do Le Défilé, de L’Oréal Paris, nesta segunda-feira (28), durante a abertura da Semana de Moda de Paris. Pelo terceiro ano consecutivo no evento, a cantora fez duas entradas no desfile, realizado na Place Joffre, na capital francesa.

Desta vez, Anitta dividiu a passarela com Taís Araújo e Liniker, marcando a primeira participação das três brasileiras juntas na apresentação. O trio representou o Brasil em meio a nomes internacionais como Eva Longoria, Renata Notni e Elena Rose.

Anitta no Le Défilé em Paris 1 de 3

Além da entrada ao lado das brasileiras, Anitta ainda ganhou um momento solo na passarela. O desfile-manifesto reúne anualmente embaixadoras da L’Oréal Paris e personalidades da moda e do entretenimento em um dos eventos que marcam o início da temporada fashion parisiense.

Após a apresentação, a cantora falou sobre a experiência de retornar ao evento.

“Sempre saio da passarela imensamente feliz, depois de compartilhar o espaço desse desfile-manifesto com tantas mulheres inspiradoras. E dessa vez não foi diferente! A sororidade e a liberdade feminina vão sempre ser motivos de celebração pra mim”, afirmou Anitta.