DESABAFOU

Anitta detona uso da religião na política: 'Devia ser crime'

Cantora afirmou ter perdido milhões de seguidores por suas posições políticas e reconheceu que esperava uma vitória do presidente ainda no primeiro turno

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:09

Anitta Crédito: Reprodução

Anitta voltou a se manifestar sobre as eleições presidenciais de 2026 e confirmou seu apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um vídeo publicado nas redes sociais na sexta-feira (9), a cantora criticou o bolsonarismo, questionou a influência da religião nas disputas eleitorais e comentou as consequências de seus posicionamentos políticos para a própria carreira.

"O meu voto é 13, o meu voto é Lula. Porque não tem como ser diferente disso, diante de todas as circunstâncias que o Brasil tá vivendo agora", declarou.

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A artista também admitiu que esperava uma vitória de Lula no primeiro turno e reconheceu ter subestimado a força eleitoral do movimento ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. "Eu confesso que esse ano eu fui bem ingênua, eu estava convicta de que o Lula ia ganhar no primeiro turno, por uma arrogância minha mesmo, de achar impossível em 2026 a maioria do país ainda dar credibilidade ao bolsonarismo, mas eu estava errada", afirmou.

Durante o pronunciamento, Anitta fez uma distinção entre a direita tradicional e o bolsonarismo. Na avaliação da cantora, o movimento associado ao ex-presidente contribuiu para intensificar a polarização política e os conflitos entre pessoas com opiniões diferentes. "Por isso que eu não chamo o bolsonarismo de direita, não chamo, chamo de bolsonarismo. Porque a direita, ela sempre existiu, e as coisas não eram assim", declarou.

Outro ponto abordado foi o uso da religião para influenciar o voto. A cantora condenou essa prática e afirmou que ela "devia ser considerada crime". Anitta também criticou o que considera uma aproximação excessiva de integrantes do movimento bolsonarista com interesses dos Estados Unidos.

Ao justificar seu apoio ao presidente, a artista reconheceu a existência de críticas à trajetória política de Lula, mas defendeu o impacto de programas sociais implementados durante seus governos.

Anitta afirmou ainda que suas manifestações políticas já provocaram a saída de milhões de seguidores de seus perfis. Apesar disso, garantiu que não pretende deixar de expressar suas opiniões. "Sem medo. Perdendo milhões de seguidores, não é milhares, é milhões. Porque eu nunca tive medo", disse.