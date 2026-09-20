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Anitta é coroada rainha de bateria da Grande Rio com quadra lotada

Cantora foi coroada por Eloína dos Leopardos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 20:44

Anitta é coroada raiha da Grande Rio
Anitta é coroada raiha da Grande Rio Crédito: Rafael Arantes/Grande Rio

Anitta foi recebida com a quadra lotada da Grande Rio, em Duque de Caxias, neste domingo (20), quando foi coroada oficialmente como rainha de bateria da escola para o Carnaval 2027. A cerimônia aconteceu durante a programação que também marcou a final da disputa pelo samba-enredo da agremiação.

A cantora foi coroada por Eloína dos Leopardos, de 80 anos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval brasileiro. Em 1976, ela foi convidada pelo carnavalesco Joãosinho Trinta para ocupar à frente da bateria da Beija-Flor de Nilópolis uma função que ainda não existia nos moldes atuais. Naquele ano, a escola conquistou o título com o enredo “Sonhar com Rei Dá Leão”.

“Eu estou tão emocionada. Hoje tem tantos anos que eu não canto em Caxias e voltar está sendo uma emoção. Agradeço o apoio da comunidade que está aqui sempre e, para mim, sempre sonhei, como qualquer menina do subúrbio do Rio, estar nesse lugar. E só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui”, disse Anitta.

A cantora chegou ao local e foi recebida com aplausos pela comunidade da escola. Anitta também é uma das compositoras de um dos sambas finalistas, em parceria com Arlindinho, Igor Leal, Fred Camacho, Fabian Juarez e Diego Nicolau.

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Anitta

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