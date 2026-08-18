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Anitta é cotada para assumir posto de rainha de bateria da Grande Rio após saída de Virginia

Cantora teria aceitado convite da escola e deve ser anunciada oficialmente no próximo sábado (22)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:51

Anitta pode assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2027 Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta pode ser a nova rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2027. A cantora teria sido escolhida para ocupar o posto deixado por Virginia Fonseca, que anunciou a saída da agremiação na última semana.

A informação foi publicada nesta terça-feira (18) pelo EXTRA, que afirma que Anitta recebeu o convite da escola de samba de Duque de Caxias e teria aceitado assumir a função. Segundo o jornal, o anúncio oficial está previsto para o próximo sábado (22).

A escolha teria acontecido depois que a Grande Rio começou a avaliar nomes para substituir Virginia. Ainda de acordo com o EXTRA, Paolla Oliveira, que ocupou o posto por anos, teria sido procurada para um possível retorno, mas recusou.

Anitta

Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
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Anitta em Equilibrium II por André Nicolau

O nome de Anitta tem ligação com o Carnaval carioca. Em 2016, a cantora desfilou como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola pela qual já declarou ter carinho.

A cantora também chegou a ser considerada pela própria Mocidade para assumir o posto de rainha de bateria no Carnaval 2027.

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Assessoria ainda não confirmou

O CORREIO procurou a assessoria de Anitta para confirmar a informação, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.

Caso seja confirmada, a chegada de Anitta à Grande Rio marcará uma nova mudança no comando da bateria da escola em um intervalo curto. Virginia havia assumido oficialmente o posto para o Carnaval 2026 após a saída de Paolla Oliveira.

A Grande Rio ainda não anunciou oficialmente quem será a nova rainha de bateria.

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