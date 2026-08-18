Anitta é cotada para assumir posto de rainha de bateria da Grande Rio após saída de Virginia

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:51
Anitta pode ser a nova rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2027. A cantora teria sido escolhida para ocupar o posto deixado por Virginia Fonseca, que anunciou a saída da agremiação na última semana.
A informação foi publicada nesta terça-feira (18) pelo EXTRA, que afirma que Anitta recebeu o convite da escola de samba de Duque de Caxias e teria aceitado assumir a função. Segundo o jornal, o anúncio oficial está previsto para o próximo sábado (22).
A escolha teria acontecido depois que a Grande Rio começou a avaliar nomes para substituir Virginia. Ainda de acordo com o EXTRA, Paolla Oliveira, que ocupou o posto por anos, teria sido procurada para um possível retorno, mas recusou.
Anitta
O nome de Anitta tem ligação com o Carnaval carioca. Em 2016, a cantora desfilou como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola pela qual já declarou ter carinho.
A cantora também chegou a ser considerada pela própria Mocidade para assumir o posto de rainha de bateria no Carnaval 2027.
Assessoria ainda não confirmou
O CORREIO procurou a assessoria de Anitta para confirmar a informação, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.
Caso seja confirmada, a chegada de Anitta à Grande Rio marcará uma nova mudança no comando da bateria da escola em um intervalo curto. Virginia havia assumido oficialmente o posto para o Carnaval 2026 após a saída de Paolla Oliveira.
A Grande Rio ainda não anunciou oficialmente quem será a nova rainha de bateria.