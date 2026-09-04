Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anitta e Danilo Mesquita são flagrados de mãos dadas nos Estúdios Globo; veja vídeo

Cantora e ator aumentaram os rumores de romance após já terem sido vistos aos beijos e juntos em outros compromissos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13:39

Anitta e Danilo Mesquita
Anitta e Danilo Mesquita Crédito: Reprodução

Anitta, de 33 anos, e Danilo Mesquita, de 34, voltaram a alimentar os rumores de que estão vivendo um romance. Os dois foram flagrados de mãos dadas nos Estúdios Globo na quinta-feira (3), após a cantora participar das gravações do 'Estrelas da Casa'.

Um vídeo feito nos bastidores mostra Anitta e Danilo caminhando juntos em direção aos carrinhos utilizados para transporte dentro da emissora. Durante o trajeto, o ator segura a mão da cantora para ajudá-la durante uma pequena travessia. Na sequência, os dois entram juntos no veículo.

A proximidade também teria continuado durante a gravação. Segundo uma fonte do jornal Extra que estava na plateia, Anitta chegou a dar um selinho em Danilo enquanto retocava a maquiagem em um intervalo do programa ao vivo.

Romance ganha força

Os rumores envolvendo Anitta e Danilo Mesquita vêm crescendo nas últimas semanas. Recentemente, os dois foram fotografados se beijando durante um encontro em um bar no Centro do Rio de Janeiro, onde acompanharam um show do cantor baiano Jau. Eles também deixaram o local juntos e de mãos dadas.

Danilo já havia acompanhado outros compromissos profissionais da cantora. O ator esteve na estreia da 'EQUILIBRIVM Tour' ao lado do pai de Anitta, conhecido como Painitto, e também compareceu a um show da artista em Niterói.

Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando

Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@dailydogarotinho
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita por Reprodução/Instagram
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam supostamente vivendo um romance por Reprodução
Danilo Mesquita no show de Anitta em São Paulo por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam vivendo um romance por Reprodução/Instagram
1 de 12
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@dailydogarotinho

A relação parece ter avançado também para o convívio familiar. No último fim de semana, Anitta esteve em Salvador para o último show da turnê e, segundo o Extra, teria aproveitado a passagem pela capital baiana para conhecer a mãe de Danilo.

Natural de Salvador, Danilo Mesquita nasceu na capital baiana e viveu no bairro do Cabula até os 18 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades na carreira artística. Além de ator, ele também é cantor, compositor e instrumentista.

Danilo estreou na televisão em 2015, em 'I Love Paraisópolis'. Depois, passou pela Record em 'Os Dez Mandamentos' e ganhou maior projeção ao interpretar o músico Nicolau em 'Rock Story'.

Leia mais

Imagem - Anitta posa com camisa do Bahia antes de show em Salvador; cantora está namorando com ator que torce para o time tricolor

Anitta posa com camisa do Bahia antes de show em Salvador; cantora está namorando com ator que torce para o time tricolor

Imagem - Quem é Danilo Mesquita, ator baiano flagrado aos beijos com Anitta

Quem é Danilo Mesquita, ator baiano flagrado aos beijos com Anitta

Imagem - De mãos dadas e aos beijos: Anitta e Danilo Mesquita são flagrados juntos em bar no Rio

De mãos dadas e aos beijos: Anitta e Danilo Mesquita são flagrados juntos em bar no Rio

O ator ainda esteve em novelas como 'Segundo Sol', 'Éramos Seis' e 'Além da Ilusão', além de protagonizar a franquia de filmes 'Ricos de Amor'. Mais recentemente, gravou a segunda temporada da série 'Amor da Minha Vida' e o longa 'Amor À La Carte'. Ele também está confirmado em 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 18h da Globo.

Apesar da sequência de aparições juntos, Anitta e Danilo ainda não fizeram um anúncio público oficial de namoro.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando uma mulher precisa explicar mil vezes que está magoada, o problema não é comunicação, é a falta de disposição para ouvi-la' - a reflexão inspirada na obra de John Gottman

Frase do dia da Psicologia: 'Quando uma mulher precisa explicar mil vezes que está magoada, o problema não é comunicação, é a falta de disposição para ouvi-la' - a reflexão inspirada na obra de John Gottman

Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta sexta-feira (4): alguém pode cobrar um favor que fez no passado

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta sexta-feira (4): alguém pode cobrar um favor que fez no passado

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda pessoa que discorda de você merece uma explicação; algumas já decidiram não compreender antes mesmo de você começar a falar' - a reflexão inspirada em Epicteto

Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda pessoa que discorda de você merece uma explicação; algumas já decidiram não compreender antes mesmo de você começar a falar' - a reflexão inspirada em Epicteto

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Adriana pode surpreender e ser a grande vilã da trama

'Quem Ama Cuida': Adriana pode surpreender e ser a grande vilã da trama
Imagem - Jornalista da Globo, Chico Pinheiro reaparece durante quimioterapia e fala sobre tratamento contra câncer

Jornalista da Globo, Chico Pinheiro reaparece durante quimioterapia e fala sobre tratamento contra câncer