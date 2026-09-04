APAIXONADOS

Anitta e Danilo Mesquita são flagrados de mãos dadas nos Estúdios Globo; veja vídeo

Cantora e ator aumentaram os rumores de romance após já terem sido vistos aos beijos e juntos em outros compromissos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13:39

Anitta e Danilo Mesquita Crédito: Reprodução

Anitta, de 33 anos, e Danilo Mesquita, de 34, voltaram a alimentar os rumores de que estão vivendo um romance. Os dois foram flagrados de mãos dadas nos Estúdios Globo na quinta-feira (3), após a cantora participar das gravações do 'Estrelas da Casa'.

Um vídeo feito nos bastidores mostra Anitta e Danilo caminhando juntos em direção aos carrinhos utilizados para transporte dentro da emissora. Durante o trajeto, o ator segura a mão da cantora para ajudá-la durante uma pequena travessia. Na sequência, os dois entram juntos no veículo.

A proximidade também teria continuado durante a gravação. Segundo uma fonte do jornal Extra que estava na plateia, Anitta chegou a dar um selinho em Danilo enquanto retocava a maquiagem em um intervalo do programa ao vivo.

Romance ganha força

Os rumores envolvendo Anitta e Danilo Mesquita vêm crescendo nas últimas semanas. Recentemente, os dois foram fotografados se beijando durante um encontro em um bar no Centro do Rio de Janeiro, onde acompanharam um show do cantor baiano Jau. Eles também deixaram o local juntos e de mãos dadas.

Danilo já havia acompanhado outros compromissos profissionais da cantora. O ator esteve na estreia da 'EQUILIBRIVM Tour' ao lado do pai de Anitta, conhecido como Painitto, e também compareceu a um show da artista em Niterói.

Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando 1 de 12

A relação parece ter avançado também para o convívio familiar. No último fim de semana, Anitta esteve em Salvador para o último show da turnê e, segundo o Extra, teria aproveitado a passagem pela capital baiana para conhecer a mãe de Danilo.

Natural de Salvador, Danilo Mesquita nasceu na capital baiana e viveu no bairro do Cabula até os 18 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades na carreira artística. Além de ator, ele também é cantor, compositor e instrumentista.

Danilo estreou na televisão em 2015, em 'I Love Paraisópolis'. Depois, passou pela Record em 'Os Dez Mandamentos' e ganhou maior projeção ao interpretar o músico Nicolau em 'Rock Story'.

O ator ainda esteve em novelas como 'Segundo Sol', 'Éramos Seis' e 'Além da Ilusão', além de protagonizar a franquia de filmes 'Ricos de Amor'. Mais recentemente, gravou a segunda temporada da série 'Amor da Minha Vida' e o longa 'Amor À La Carte'. Ele também está confirmado em 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 18h da Globo.