TÁ ROLANDO?

Anitta e Danilo Mesquita são flagrados 'saindo de fininho' juntos após peça no Rio de Janeiro; VÍDEO

Cantora e ator, que vêm sendo alvo de rumores de romance, tentaram passar despercebidos ao deixar o Teatro Copacabana Palace

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:39

Anitta e Danilo Mesquita estariam vivendo um romance Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados juntos na noite deste domingo (16), no Rio de Janeiro. A cantora e o ator, que vêm sendo apontados como um possível novo casal, assistiram à peça "O Filho" e tentaram sair "de fininho" do local após o fim da sessão.

Os dois foram filmados deixando o Teatro Fernanda Montenegro, no Copacabana Palace, na Zona Sul carioca. Anitta apareceu primeiro, usando vestido e sandália, seguida por Danilo, que também tentou evitar os fotógrafos. A peça conta com nomes como Gabriel Braga Nunes e Maria Ribeiro no elenco. A atriz, inclusive, é amiga próxima da cantora.

Anitta e Danilo Mesquita 1 de 6

Os rumores de um possível romance entre Anitta e Danilo ganharam força nos últimos dias. O ator esteve na estreia da EQUILIBRIVM Tour, em São Paulo, onde foi visto ao lado de amigos e de Mauro Machado, pai da cantora. No dia 9, Danilo esteve em outra apresentação da turnê e novamente evitou os fotógrafos no local.

Além das aparições públicas, os dois também mantêm interações discretas nas redes sociais. Danilo segue e é seguido por Anitta em seu perfil privado no Instagram, o que aumentou ainda mais as especulações dos fãs.

🚨VEJA: Anitta e o ator Danilo Mesquita são flagrados saindo juntos de teatro no Rio de Janeiro em meio a rumores de um possível romance. pic.twitter.com/lRadxizt2u — CHOQUEI (@choquei) August 17, 2026

Quem é Danilo Mesquita?

Baiano, Danilo Mesquita tem 34 anos e ganhou projeção nacional ao interpretar Valentim na novela das nove Segundo Sol. Depois, esteve em produções como Éramos Seis e Além da Ilusão. O ator também está confirmado no elenco da próxima novela das seis, Lá na Minha Terra.

Na vida pessoal, Danilo assumiu publicamente apenas um relacionamento, com Ayomi Domenica, filha do rapper Mano Brown. Os dois ficaram juntos por quatro anos e terminaram em agosto do ano passado.

Depois do fim do namoro, o ator foi apontado como affair de outra famosa: Bruna Marquezine. Os dois formaram um casal na série Amor da Minha Vida, do Disney+, e os rumores começaram após relatos de bastidores sobre a proximidade entre eles.