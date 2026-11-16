Anitta é indicada ao Grammy 2027 e disputa prêmio com quatro artistas internacionais; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11:26
Anitta está entre os indicados ao Grammy 2027. A cantora brasileira concorre na categoria Melhor Álbum de Música Global com "EQUILIBRIVM", seu oitavo álbum de estúdio. A lista de nomeados foi anunciada nesta segunda-feira (16) pela Academia de Gravação. A cerimônia está marcada para 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Na disputa pelo gramofone dourado, Anitta enfrenta outros quatro artistas internacionais: Davido, com "Oriadé"; Angélique Kidjo, com "Hope!!"; Ayra Starr, com "Starrgirl"; e Tems, com "Love Is a Kingdom".
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium"
A indicação chega poucos dias depois de a brasileira conquistar seu primeiro Grammy Latino. Na última quinta-feira (12), ela venceu a categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o mesmo projeto, durante cerimônia realizada em Las Vegas. A artista também concorreu a Álbum do Ano na premiação, mas o troféu ficou com a espanhola Rosalía, pelo trabalho "LUX (Complete Works)".
Esta é a terceira vez que Anitta aparece entre os indicados ao Grammy americano. Em 2023, ela concorreu a Melhor Artista Revelação e, em 2025, a Melhor Álbum de Pop Latino, com "Funk Generation". Até agora, a cantora não conquistou o prêmio da Academia de Gravação.
Caso vença em 2027, Anitta poderá garantir a segunda vitória brasileira consecutiva na categoria Melhor Álbum de Música Global. Na edição anterior, realizada em fevereiro deste ano, Caetano Veloso e Maria Bethânia conquistaram o troféu com "Caetano e Bethânia Ao Vivo".
Lançado em 2026, "EQUILIBRIVM" reúne referências da música brasileira e internacional, com participações de artistas como Shakira, Liniker, Marina Sena, Luedji Luna, Maria Bethânia e Alceu Valença.
Anitta no Grammy Latino 2026
Mulheres dominam indicações ao Grammy 2027
A edição de 2027 tem forte presença feminina entre os principais destaques. Raye lidera a lista, com 11 indicações, seguida por Rosalía, que recebeu nove nomeações. Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert e Phoebe Bridgers aparecem na sequência, com sete indicações cada.
Rosalía também chega à premiação americana após conquistar o Álbum do Ano no Grammy Latino, com "LUX (Complete Works)". A artista espanhola concorre novamente à principal categoria da cerimônia dos Estados Unidos.
Confira os indicados ao Grammy 2027
Canção do Ano
"Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
"Choosin' Texas" - Ella Langley
"the cure" - Olivia Rodrigo
"hate that i made you love me" - Ariana Grande
"I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)" - Taylor Swift
"Man I Need" - Olivia Dean
"Risk it All" - Bruno Mars
"WHERE IS MY HUSBAND!" - RAYE
Álbum do Ano
"Lost Weekend" - Phoebe Bridgers
"The Art of Loving" - Olivia Dean
"Dandelion" - Ella Langley
"The Romantic" - Bruno Mars
"THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE." - RAYE
"you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo
"LUX (Complete Works)" - ROSALÍA
"The Life of a Showgirl" - Taylor Swift
Gravação do Ano
"Man I Need" - Olivia Dean
"Choosin' Texas" - Ella Langley
"I Just Might" - Bruno Mars
"WHERE IS MY HUSBAND!" - RAYE
"the cure" - Olivia Rodrigo
"Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
"The Fate of Ophelia" - Taylor Swift
"Dracula" - Tame Impala With JENNIE
Melhor Artista Revelação
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
Melhor Álbum de Música Urbana
"Cosa Nuestra: Capítulo 0" - Rauw Alejandro
"OMERTA" - J Balvin, Ryan Castro
"HOPI SENDÉ" - Ryan Castro
"OMAKASE" - Alvaro Diaz
"EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO" - Feid
"Do Not Disturb: Late Checkout" - Young Miko
Melhor Álbum de Rock ou Alternativo Latino
"Free Spirits" - CA7RIEL & Paco Amoroso
"Taracá" - Jorge Drexler
"La Vida Era Más Corta" - Milo J
"JuanesTeban" - Juanes
"Shine" - Fito Paez
Melhor Álbum Vocal de Pop
"The Art of Loving" - Olivia Dean
"petal" - Ariana Grande
"The Romantic" - Bruno Mars
"THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE." - RAYE
"you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo
Melhor Álbum de Música Global
"Equilibrivm" - Anitta
"Oriadé" - Davido
"Hope!!" - Angélique Kidjo
"Starrgirl" - Ayra Starr
"Love Is a Kingdom" - Tems
Melhor Performance Solo de Country
"The Whole World" - Vince Gill
"Choosin’ Texas" - Ella Langley
"Dry Spell" - Kacey Musgraves
"Can’t Sit Still" - Lainey Wilson
"Gary" - Stephen Wilson Jr.
Melhor Performance de Country de Duo ou Grupo
"Butterfly" - Dolly Parton
"Here" - Chris Stapleton
"Horses and Divorces" - Miranda Lambert
"Light of a Clear Blue Morning" - Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah & Reba McEntire
"Phone, Keys, Wallet" - John Mayer
Melhor Canção de Country
"Beautiful Things" - Megan Moroney
"Choosin’ Texas" - Ella Langley
"Dry Spell" - Kacey Musgraves
"Hardwired" - Stephen Wilson Jr.
"Phone, Keys, Wallet" - John Mayer
Melhor Performance Vocal Pop Tradicional
"A Couple Minutes" - Olivia Dean
"For Good" - Cynthia Erivo, Ariana Grande
"Madwoman" - Laufey
"I Hate The Way I Look Today" - Raye
"All That’s Left" - Nicole Zuraitis Featuring Gilad Hekselman
Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional
"Good Grief" - Sara Bareilles
"The Boys of Dungeon Lane" - Paul McCartney
"Better Broken" - Sarah McLachlan
"An Offering: Live at Speakeasy Studios" - Leslie Odom Jr.
"Whatever’s Clever!" - Charlie Puth
Melhor Álbum de Jazz Latino
"Filin" - Melissa Aldana
"Ao Vivo (Live)" - Eliane Elias
"Monk Con Clave" - Carlos Henriquez Featuring Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch & Robert Rodriguez
"Gonzalo Plays Pino" - Gonzalo Rubalcaba
"El Arte Del Bolero Vol. 3" - Miguel Zenón & Luis Perdomo
Melhor Performance de R&B Tradicional
"I Found Myself" - Durand Bernarr
"Can’t Let Go" - Lalah Hathaway
"Beautiful People" - Jill Scott
"My Muse" - Leon Thomas
"If I Let You" - The Womack Sisters
Melhor Álbum de R&B Progressivo
"Bernarr." - Durand Bernarr
"Waves" - Moonchild
"The Last Balloon" - Tank and the Bangas
"Pholks" - Leon Thomas
"Distracted" - Thundercat
Melhor Performance de Rap
"Good Flirts" - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar & Momo Boyd
"ErrTime" - Cardi B
"Run It Back!!" - De La Soul Featuring Nas
"Let ‘Em Know" - T.I.
"Body" - Don Toliver
Melhor Performance de Rap Melódico
"This Woman" - Busta Rhymes & J Dilla Featuring D’Angelo
"Safe" - Cardi B Featuring Kehlani
"Girl, Get Up" - Doechii Featuring SZA
"E85" - Don Toliver
"Watching Us" - Wale Featuring Leon Thomas
Melhor Canção de Rap
"E85" - Don Toliver
"ErrTime" - Cardi B
"Girl, Get Up" - Doechii Featuring SZA
"Let ‘Em Know" - T.I.
"Spend Dat" - Yung Miami
Melhor Performance de R&B de Duo ou Grupo
"Fallin'" - Chris Brown Featuring Leon Thomas
"47th Street" - Lalah Hathaway Featuring J. Ivy
"Sweet Nuthins" - Kehlani Featuring Leon Thomas
"Mess" - PJ Morton Featuring Keyon Harrold
"To B Honest" - Jill Scott Featuring JID
Melhor Performance Solo de R&B
"Morning Dew (Donk)" - Beyoncé
"Out the Window" - Kehlani
"Let Me" - Victoria Monét
"Pressha" - Jill Scott
"What You Need" - Tems
Melhor Álbum de Música Alternativa
"I Must Be Dreaming" - Alabama Shakes
"Lost Weekend" - Phoebe Bridgers
"Music, Fashion, Film" - Charli XCX
"Getting Killed" - Geese
"The Mountain" - Gorillaz
Melhor Performance de Música Alternativa
"Fabienk" - Angine de Poitrine
"Kill Me" - Phoebe Bridgers
"Au Pays du Cocaine" - Geese
"Reliquia" - Rosalía
"Showbiz" - Hayley Williams
Melhor Álbum de Rock
"Vol. II" - Angine de Poitrine
"Your Favorite Toy" - Foo Fighters
"The Wow! Signal" - Muse
"Foreign Tongues" - The Rolling Stones
"Frozen Charlotte" - Jack White
Melhor Canção de Rock
"In the Stars" - The Rolling Stones
"Lost Boys" - Phoebe Bridgers
"My Only Angel" - Aerosmith, Yungblud
"Streets of Minneapolis – Radio Mix" - Bruce Springsteen
"Trinidad" - Geese
"What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith
"Your Favorite Toy" - Foo Fighters
Melhor Performance de Rock
"Sarniezz" - Angine de Poitrine
"Lost Boys" - Phoebe Bridgers
"Trinidad" - Geese
"What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith
"In the Stars" - The Rolling Stones
Melhor Gravação Remix
"Beto's Horns (Fred Remix)" - Fred Again.., Tom Norris, CA7RIEL & Paco Amoroso
"I Just Might (Austin Millz Remix)" - Bruno Mars, Austin Millz
"Love Sensation" - Madonna & Kylie Minogue
"Opalite (Chris Lake Remix)" - Taylor Swift
"A Question of Trust – Boys Noize Remix" - Nine Inch Nails, Boys Noize
Melhor Álbum de Dance/Eletrônica
"Confessions II" - Madonna
"Sexistential" - Robyn
"Soma" - Skrillex
"Wor$t Girl in America" - Slayyyter
"Deadbeat" - Tame Impala
Melhor Gravação de Dance Pop
"Blue Moon" - Zara Larsson
"Dance..." - Slayyyter
"Danceteria" - Madonna
"Too Easy" - Tinashe
"Life Boat." - Raye
Melhor Gravação de Dance/Eletrônica
"Lights Burn Dimmer" - Fred again.., Jamie T
"My Old Ways" - Tame Impala
"I Feel So Free" - Madonna
"Melatonin" - Tinashe
"Crank" - Slayyyter
"Music" - Underscores