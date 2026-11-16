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Anitta é indicada ao Grammy 2027 e disputa prêmio com quatro artistas internacionais; veja lista

Cantora concorre a Melhor Álbum de Música Global com 'EQUILIBRIVM'; Raye lidera a lista de indicações, com 11 nomeações, seguida por Rosalía

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11:26

Anitta, Olivia Rodrigo e Rosalía estão entre artistas mais indicados ao Grammy 2027
Anitta, Olivia Rodrigo e Rosalía estão entre artistas mais indicados ao Grammy 2027 Crédito: Reprodução

Anitta está entre os indicados ao Grammy 2027. A cantora brasileira concorre na categoria Melhor Álbum de Música Global com "EQUILIBRIVM", seu oitavo álbum de estúdio. A lista de nomeados foi anunciada nesta segunda-feira (16) pela Academia de Gravação. A cerimônia está marcada para 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na disputa pelo gramofone dourado, Anitta enfrenta outros quatro artistas internacionais: Davido, com "Oriadé"; Angélique Kidjo, com "Hope!!"; Ayra Starr, com "Starrgirl"; e Tems, com "Love Is a Kingdom".

Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium"

Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
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Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram

A indicação chega poucos dias depois de a brasileira conquistar seu primeiro Grammy Latino. Na última quinta-feira (12), ela venceu a categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o mesmo projeto, durante cerimônia realizada em Las Vegas. A artista também concorreu a Álbum do Ano na premiação, mas o troféu ficou com a espanhola Rosalía, pelo trabalho "LUX (Complete Works)".

Esta é a terceira vez que Anitta aparece entre os indicados ao Grammy americano. Em 2023, ela concorreu a Melhor Artista Revelação e, em 2025, a Melhor Álbum de Pop Latino, com "Funk Generation". Até agora, a cantora não conquistou o prêmio da Academia de Gravação.

Caso vença em 2027, Anitta poderá garantir a segunda vitória brasileira consecutiva na categoria Melhor Álbum de Música Global. Na edição anterior, realizada em fevereiro deste ano, Caetano Veloso e Maria Bethânia conquistaram o troféu com "Caetano e Bethânia Ao Vivo".

Lançado em 2026, "EQUILIBRIVM" reúne referências da música brasileira e internacional, com participações de artistas como Shakira, Liniker, Marina Sena, Luedji Luna, Maria Bethânia e Alceu Valença.

Anitta no Grammy Latino 2026

Anitta no Grammy Latino 2026 por Reprodução/Instagram
Anitta no Grammy Latino 2026 por Reprodução/Instagram
Daniela Mercury e Anitta no Grammy Latino 2026 por Reprodução/Instagram
Daniela Mercury e Anitta no Grammy Latino 2026 por Reprodução/Instagram
Anitta no Grammy Latino 2026 por Reprodução/Instagram
Anitta no Grammy Latino 2026 por Reprodução/Instagram
Anitta no Grammy Latino 2026 por Reprodução/Instagram
Daniela Mercury e Anitta vencem no Grammy Latino 2026 por Reprodução/Instagram
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Anitta no Grammy Latino 2026 por Reprodução/Instagram

Mulheres dominam indicações ao Grammy 2027

A edição de 2027 tem forte presença feminina entre os principais destaques. Raye lidera a lista, com 11 indicações, seguida por Rosalía, que recebeu nove nomeações. Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert e Phoebe Bridgers aparecem na sequência, com sete indicações cada.

Rosalía também chega à premiação americana após conquistar o Álbum do Ano no Grammy Latino, com "LUX (Complete Works)". A artista espanhola concorre novamente à principal categoria da cerimônia dos Estados Unidos.

Confira os indicados ao Grammy 2027

Canção do Ano

"Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

"Choosin' Texas" - Ella Langley

"the cure" - Olivia Rodrigo

"hate that i made you love me" - Ariana Grande

"I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)" - Taylor Swift

"Man I Need" - Olivia Dean

"Risk it All" - Bruno Mars

"WHERE IS MY HUSBAND!" - RAYE

Álbum do Ano

"Lost Weekend" - Phoebe Bridgers

"The Art of Loving" - Olivia Dean

"Dandelion" - Ella Langley

"The Romantic" - Bruno Mars

"THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE." - RAYE

"you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo

"LUX (Complete Works)" - ROSALÍA

"The Life of a Showgirl" - Taylor Swift

Gravação do Ano

"Man I Need" - Olivia Dean

"Choosin' Texas" - Ella Langley

"I Just Might" - Bruno Mars

"WHERE IS MY HUSBAND!" - RAYE

"the cure" - Olivia Rodrigo

"Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

"The Fate of Ophelia" - Taylor Swift

"Dracula" - Tame Impala With JENNIE

Melhor Artista Revelação

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Melhor Álbum de Música Urbana

"Cosa Nuestra: Capítulo 0" - Rauw Alejandro

"OMERTA" - J Balvin, Ryan Castro

"HOPI SENDÉ" - Ryan Castro

"OMAKASE" - Alvaro Diaz

"EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO" - Feid

"Do Not Disturb: Late Checkout" - Young Miko

Melhor Álbum de Rock ou Alternativo Latino

"Free Spirits" - CA7RIEL & Paco Amoroso

"Taracá" - Jorge Drexler

"La Vida Era Más Corta" - Milo J

"JuanesTeban" - Juanes

"Shine" - Fito Paez

Melhor Álbum Vocal de Pop

"The Art of Loving" - Olivia Dean

"petal" - Ariana Grande

"The Romantic" - Bruno Mars

"THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE." - RAYE

"you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo

Melhor Álbum de Música Global

"Equilibrivm" - Anitta

"Oriadé" - Davido

"Hope!!" - Angélique Kidjo

"Starrgirl" - Ayra Starr

"Love Is a Kingdom" - Tems

Melhor Performance Solo de Country

"The Whole World" - Vince Gill

"Choosin’ Texas" - Ella Langley

"Dry Spell" - Kacey Musgraves

"Can’t Sit Still" - Lainey Wilson

"Gary" - Stephen Wilson Jr.

Melhor Performance de Country de Duo ou Grupo

"Butterfly" - Dolly Parton

"Here" - Chris Stapleton

"Horses and Divorces" - Miranda Lambert

"Light of a Clear Blue Morning" - Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah & Reba McEntire

"Phone, Keys, Wallet" - John Mayer

Melhor Canção de Country

"Beautiful Things" - Megan Moroney

"Choosin’ Texas" - Ella Langley

"Dry Spell" - Kacey Musgraves

"Hardwired" - Stephen Wilson Jr.

"Phone, Keys, Wallet" - John Mayer

Melhor Performance Vocal Pop Tradicional

"A Couple Minutes" - Olivia Dean

"For Good" - Cynthia Erivo, Ariana Grande

"Madwoman" - Laufey

"I Hate The Way I Look Today" - Raye

"All That’s Left" - Nicole Zuraitis Featuring Gilad Hekselman

Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional

"Good Grief" - Sara Bareilles

"The Boys of Dungeon Lane" - Paul McCartney

"Better Broken" - Sarah McLachlan

"An Offering: Live at Speakeasy Studios" - Leslie Odom Jr.

"Whatever’s Clever!" - Charlie Puth

Melhor Álbum de Jazz Latino

"Filin" - Melissa Aldana

"Ao Vivo (Live)" - Eliane Elias

"Monk Con Clave" - Carlos Henriquez Featuring Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch & Robert Rodriguez

"Gonzalo Plays Pino" - Gonzalo Rubalcaba

"El Arte Del Bolero Vol. 3" - Miguel Zenón & Luis Perdomo

Melhor Performance de R&B Tradicional

"I Found Myself" - Durand Bernarr

"Can’t Let Go" - Lalah Hathaway

"Beautiful People" - Jill Scott

"My Muse" - Leon Thomas

"If I Let You" - The Womack Sisters

Melhor Álbum de R&B Progressivo

"Bernarr." - Durand Bernarr

"Waves" - Moonchild

"The Last Balloon" - Tank and the Bangas

"Pholks" - Leon Thomas

"Distracted" - Thundercat

Melhor Performance de Rap

"Good Flirts" - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar & Momo Boyd

"ErrTime" - Cardi B

"Run It Back!!" - De La Soul Featuring Nas

"Let ‘Em Know" - T.I.

"Body" - Don Toliver

Melhor Performance de Rap Melódico

"This Woman" - Busta Rhymes & J Dilla Featuring D’Angelo

"Safe" - Cardi B Featuring Kehlani

"Girl, Get Up" - Doechii Featuring SZA

"E85" - Don Toliver

"Watching Us" - Wale Featuring Leon Thomas

Melhor Canção de Rap

"E85" - Don Toliver

"ErrTime" - Cardi B

"Girl, Get Up" - Doechii Featuring SZA

"Let ‘Em Know" - T.I.

"Spend Dat" - Yung Miami

Melhor Performance de R&B de Duo ou Grupo

"Fallin'" - Chris Brown Featuring Leon Thomas

"47th Street" - Lalah Hathaway Featuring J. Ivy

"Sweet Nuthins" - Kehlani Featuring Leon Thomas

"Mess" - PJ Morton Featuring Keyon Harrold

"To B Honest" - Jill Scott Featuring JID

Melhor Performance Solo de R&B

"Morning Dew (Donk)" - Beyoncé

"Out the Window" - Kehlani

"Let Me" - Victoria Monét

"Pressha" - Jill Scott

"What You Need" - Tems

Melhor Álbum de Música Alternativa

"I Must Be Dreaming" - Alabama Shakes

"Lost Weekend" - Phoebe Bridgers

"Music, Fashion, Film" - Charli XCX

"Getting Killed" - Geese

"The Mountain" - Gorillaz

Melhor Performance de Música Alternativa

"Fabienk" - Angine de Poitrine

"Kill Me" - Phoebe Bridgers

"Au Pays du Cocaine" - Geese

"Reliquia" - Rosalía

"Showbiz" - Hayley Williams

Melhor Álbum de Rock

"Vol. II" - Angine de Poitrine

"Your Favorite Toy" - Foo Fighters

"The Wow! Signal" - Muse

"Foreign Tongues" - The Rolling Stones

"Frozen Charlotte" - Jack White

Melhor Canção de Rock

"In the Stars" - The Rolling Stones

"Lost Boys" - Phoebe Bridgers

"My Only Angel" - Aerosmith, Yungblud

"Streets of Minneapolis – Radio Mix" - Bruce Springsteen

"Trinidad" - Geese

"What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith

"Your Favorite Toy" - Foo Fighters

Melhor Performance de Rock

"Sarniezz" - Angine de Poitrine

"Lost Boys" - Phoebe Bridgers

"Trinidad" - Geese

"What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith

"In the Stars" - The Rolling Stones

Melhor Gravação Remix

"Beto's Horns (Fred Remix)" - Fred Again.., Tom Norris, CA7RIEL & Paco Amoroso

"I Just Might (Austin Millz Remix)" - Bruno Mars, Austin Millz

"Love Sensation" - Madonna & Kylie Minogue

"Opalite (Chris Lake Remix)" - Taylor Swift

"A Question of Trust – Boys Noize Remix" - Nine Inch Nails, Boys Noize

Melhor Álbum de Dance/Eletrônica

"Confessions II" - Madonna

"Sexistential" - Robyn

"Soma" - Skrillex

"Wor$t Girl in America" - Slayyyter

"Deadbeat" - Tame Impala

Melhor Gravação de Dance Pop

"Blue Moon" - Zara Larsson

"Dance..." - Slayyyter

"Danceteria" - Madonna

"Too Easy" - Tinashe

"Life Boat." - Raye

Melhor Gravação de Dance/Eletrônica

"Lights Burn Dimmer" - Fred again.., Jamie T

"My Old Ways" - Tame Impala

"I Feel So Free" - Madonna

"Melatonin" - Tinashe

"Crank" - Slayyyter

"Music" - Underscores

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