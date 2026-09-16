MÚSICA

Anitta é indicada em duas categorias no Grammy Latino 2026 com 'EQUILIBRIVM'

Cantora conquista vaga na principal categoria da premiação internacional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:53

Anitta, EQUILIBRIVM Crédito: Divulgação

A Academia Latina de Gravação divulgou nesta quarta-feira (16) a lista oficial de indicados para a 27ª edição do Grammy Latino. A grande surpresa para o Brasil veio com Anitta, que garantiu uma vaga na disputada categoria de Álbum do Ano com o disco 'EQUILIBRIVM', lançado em abril.

Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" 1 de 18

A brasileira é a única brasileira na principal categoria da premiação e vai disputar o gramofone dourado com grandes nomes da música hispânica. A lista de concorrentes inclui artistas como Karol G com 'Tropicoqueta', Rosalía com 'LUX', Jorge Drexler com 'Tacará' e Mon Laferte com 'Femme Fatale'.

Além do destaque principal, o projeto de Anitta também marca presença na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Nesta categoria, a brasileira concorre com Luedji Luna ('Antes Que a Terra Acabe'), Marina Sena ('MARINADA Vol.01'), Jenni Mosello ('BRava') e Ludom ('Ludom').