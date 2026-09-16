Anitta é indicada em duas categorias no Grammy Latino 2026 com 'EQUILIBRIVM'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:53
A Academia Latina de Gravação divulgou nesta quarta-feira (16) a lista oficial de indicados para a 27ª edição do Grammy Latino. A grande surpresa para o Brasil veio com Anitta, que garantiu uma vaga na disputada categoria de Álbum do Ano com o disco 'EQUILIBRIVM', lançado em abril.
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium"
A brasileira é a única brasileira na principal categoria da premiação e vai disputar o gramofone dourado com grandes nomes da música hispânica. A lista de concorrentes inclui artistas como Karol G com 'Tropicoqueta', Rosalía com 'LUX', Jorge Drexler com 'Tacará' e Mon Laferte com 'Femme Fatale'.
Além do destaque principal, o projeto de Anitta também marca presença na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Nesta categoria, a brasileira concorre com Luedji Luna ('Antes Que a Terra Acabe'), Marina Sena ('MARINADA Vol.01'), Jenni Mosello ('BRava') e Ludom ('Ludom').
A cerimônia que vai consagrar os vencedores desta edição do Grammy Latino está marcada para acontecer no dia 12 de novembro. O evento de gala será realizado na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, reunindo os maiores nomes da indústria musical da América Latina.