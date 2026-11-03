PAZ NO POP!

Anitta e Ludmilla fazem as pazes após sete anos e planejam lançar música em 2027, diz jornalista

Segundo o colunista Thiago Sodré, da Jovem Pan, cantoras preparam uma colaboração para janeiro e podem anunciar a reconciliação durante show no Rio de Janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18:11

Anitta e Ludmilla podem lançar uma nova música juntas em janeiro de 2027 Crédito: Reprodução

Uma das rivalidades mais comentadas da música brasileira pode estar perto do fim. Anitta e Ludmilla teriam se reconciliado após sete anos de afastamento e já estariam preparando uma nova parceria musical, com previsão de lançamento para janeiro de 2027. As informações foram divulgadas pelo jornalista Thiago Sodré, da Jovem Pan.

Segundo o colunista, a reaproximação acontece de forma discreta e as artistas pretendem guardar a novidade para uma ocasião especial. A expectativa é que a reconciliação seja anunciada durante o próximo show de Anitta no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Até o momento, nenhuma das duas cantoras confirmou publicamente a informação.

Anitta e Ludmilla 1 de 4

O desentendimento entre as artistas ganhou força em 2019, após o lançamento de Onda Diferente, parceria que também contou com Snoop Dogg. Na época, Ludmilla questionou os créditos de composição da faixa, afirmando ser a única autora da música. Anitta apareceu entre os compositores, o que provocou um conflito entre as duas.

Posteriormente, Ludmilla publicou um vídeo com relatos e registros de situações em que, segundo ela, Anitta teria tentado prejudicá-la profissionalmente. Em 2020, lançou Cobra Venenosa, música que foi interpretada por parte do público como uma indireta para a cantora.

Antes do rompimento, Anitta e Ludmilla dividiram músicas que fizeram sucesso, como Onda Diferente e Favela Chegou. Uma eventual nova colaboração representaria o reencontro de duas artistas de grande projeção no pop e no funk brasileiro.