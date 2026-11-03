Anitta e Ludmilla fazem as pazes após sete anos e planejam lançar música em 2027, diz jornalista

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18:11
Uma das rivalidades mais comentadas da música brasileira pode estar perto do fim. Anitta e Ludmilla teriam se reconciliado após sete anos de afastamento e já estariam preparando uma nova parceria musical, com previsão de lançamento para janeiro de 2027. As informações foram divulgadas pelo jornalista Thiago Sodré, da Jovem Pan.
Segundo o colunista, a reaproximação acontece de forma discreta e as artistas pretendem guardar a novidade para uma ocasião especial. A expectativa é que a reconciliação seja anunciada durante o próximo show de Anitta no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
Até o momento, nenhuma das duas cantoras confirmou publicamente a informação.
Anitta e Ludmilla
O desentendimento entre as artistas ganhou força em 2019, após o lançamento de Onda Diferente, parceria que também contou com Snoop Dogg. Na época, Ludmilla questionou os créditos de composição da faixa, afirmando ser a única autora da música. Anitta apareceu entre os compositores, o que provocou um conflito entre as duas.
Posteriormente, Ludmilla publicou um vídeo com relatos e registros de situações em que, segundo ela, Anitta teria tentado prejudicá-la profissionalmente. Em 2020, lançou Cobra Venenosa, música que foi interpretada por parte do público como uma indireta para a cantora.
Antes do rompimento, Anitta e Ludmilla dividiram músicas que fizeram sucesso, como Onda Diferente e Favela Chegou. Uma eventual nova colaboração representaria o reencontro de duas artistas de grande projeção no pop e no funk brasileiro.
A possível reconciliação já desperta expectativa entre os fãs, mas os detalhes sobre a parceria e a data de lançamento ainda dependem de confirmação das próprias cantoras.