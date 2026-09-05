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Anitta exigiu não receber coroa de rainha de bateria da Grande Rio das mãos de Virgínia Fonseca

Equipe de Virgínia afirma que influenciadora estava disponível para tradicional passagem de coroa, mas pedido da próxima rainha teria sido acatado pela escola

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:41

Virginia e Anitta
Virginia e Anitta Crédito: Reprodução

A possível chegada de Anitta ao posto de rainha de bateria da Grande Rio ganhou um novo capítulo. A assessoria de Virgínia Fonseca afirmou que a próxima ocupante do cargo exigiu que não fosse realizada a tradicional passagem de coroa entre as duas. A escola teria decidido acatar o pedido.

O nome de Anitta não foi citado pela equipe de Virgínia no comunicado. A cantora, no entanto, é apontada nos bastidores como a provável substituta da influenciadora no Carnaval de 2027, embora a Grande Rio ainda não tenha oficializado a nova rainha.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
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Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram

Segundo a assessoria de Virgínia, a influenciadora estava disposta a participar da cerimônia e entregar pessoalmente a coroa à sucessora. A equipe destacou que a passagem representa uma tradição da escola e da comunidade de Duque de Caxias. "Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar", afirmou a assessoria. A equipe acrescentou que Virgínia respeitou a decisão da Grande Rio e continuará mantendo essa postura.

A decisão chama atenção porque Virgínia recebeu a coroa justamente em uma cerimônia com sua antecessora. Em 2025, Paolla Oliveira foi à quadra da Grande Rio e entregou pessoalmente o posto à influenciadora, encerrando um reinado de oito anos à frente da bateria.

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Virgínia estreou como rainha de bateria no Carnaval de 2026 e anunciou a saída do posto em agosto. Na ocasião, afirmou que precisava direcionar sua atenção à família e aos negócios.

Anitta, por sua vez, mantém uma relação antiga com o Carnaval carioca. A artista já desfilou pela Portela, foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel e também se aproximou da Grande Rio ao participar como compositora nas disputas de samba-enredo da escola.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
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Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews

Nas redes sociais, a ausência da passagem de coroa aumentou as especulações sobre uma possível tensão entre Anitta e Virgínia. Até o momento, porém, nenhuma das duas confirmou publicamente qualquer desentendimento.

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