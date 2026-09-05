Anitta exigiu não receber coroa de rainha de bateria da Grande Rio das mãos de Virgínia Fonseca

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:41
A possível chegada de Anitta ao posto de rainha de bateria da Grande Rio ganhou um novo capítulo. A assessoria de Virgínia Fonseca afirmou que a próxima ocupante do cargo exigiu que não fosse realizada a tradicional passagem de coroa entre as duas. A escola teria decidido acatar o pedido.
O nome de Anitta não foi citado pela equipe de Virgínia no comunicado. A cantora, no entanto, é apontada nos bastidores como a provável substituta da influenciadora no Carnaval de 2027, embora a Grande Rio ainda não tenha oficializado a nova rainha.
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Segundo a assessoria de Virgínia, a influenciadora estava disposta a participar da cerimônia e entregar pessoalmente a coroa à sucessora. A equipe destacou que a passagem representa uma tradição da escola e da comunidade de Duque de Caxias. "Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar", afirmou a assessoria. A equipe acrescentou que Virgínia respeitou a decisão da Grande Rio e continuará mantendo essa postura.
A decisão chama atenção porque Virgínia recebeu a coroa justamente em uma cerimônia com sua antecessora. Em 2025, Paolla Oliveira foi à quadra da Grande Rio e entregou pessoalmente o posto à influenciadora, encerrando um reinado de oito anos à frente da bateria.
Virgínia estreou como rainha de bateria no Carnaval de 2026 e anunciou a saída do posto em agosto. Na ocasião, afirmou que precisava direcionar sua atenção à família e aos negócios.
Anitta, por sua vez, mantém uma relação antiga com o Carnaval carioca. A artista já desfilou pela Portela, foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel e também se aproximou da Grande Rio ao participar como compositora nas disputas de samba-enredo da escola.
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro
Nas redes sociais, a ausência da passagem de coroa aumentou as especulações sobre uma possível tensão entre Anitta e Virgínia. Até o momento, porém, nenhuma das duas confirmou publicamente qualquer desentendimento.