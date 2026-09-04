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Anitta expõe participante que falou mal dela e dá recado ao vivo no 'Estrelas da Casa'

Cantora revelou ter assistido a um VT com críticas de Bruna e fez advertência justamente no momento em que decidiu salvá-la da eliminação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13:45

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução

Anitta colocou uma participante do 'Estrelas da Casa' em uma saia justa durante o programa exibido na quinta-feira (3). Ao vivo, a cantora revelou que viu Bruna falando mal dela dentro do reality e aproveitou para dar um recado diante dos demais competidores.

A situação aconteceu durante uma conversa sobre convivência. Anitta explicava aos participantes que, no ambiente profissional, é preciso saber lidar até mesmo com pessoas com quem não existe afinidade. "Vocês precisam ser inteligentes de entender que no fim das contas quem ganha, não ganha sozinho. E dentro de uma casa, com um monte de gente, tem que saber aturar um e o outro", começou.

Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando

Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@dailydogarotinho
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
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Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita por Reprodução/Instagram
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam supostamente vivendo um romance por Reprodução
Danilo Mesquita no show de Anitta em São Paulo por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam vivendo um romance por Reprodução/Instagram
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Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@dailydogarotinho

A cantora então usou a própria rotina na Globo como exemplo e arrancou risadas ao falar sobre a necessidade de manter uma boa convivência no trabalho. "Você acha que a gente anda nesses corredores da Globo rindo pra todo mundo porque a gente gosta de todo mundo? Não, mas a gente ri porque é preciso fazer isso para sobreviver", disparou.

Anitta revela que viu participante falando mal dela

Na sequência, Anitta direcionou o recado para Bruna e revelou que havia assistido a imagens da participante fazendo comentários negativos sobre ela.

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A artista não contou o que exatamente Bruna teria dito, mas mostrou que não esqueceu o episódio. "A próxima vez, se eu vir falando mal de mim no VT, não vou salvar, vou mandar para o xilindró mesmo", avisou.

O momento chamou ainda mais atenção porque a bronca aconteceu justamente quando Anitta decidiu salvar Bruna da eliminação. Ou seja, apesar de ter visto a participante criticá-la, a cantora garantiu sua permanência na disputa.

Depois do recado, Anitta tentou diminuir o climão e disse que estava brincando. Logo depois, porém, completou: "Mais ou menos". 

A reação provocou risadas no programa e repercutiu nas redes sociais.

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