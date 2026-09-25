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Anitta fala sobre investimento para ser rainha da Grande Rio: ‘Liberdade financeira’

Cantora contou que alcançou liberdade financeira após anos de trabalho e disse que sua principal preocupação foi conseguir conciliar a função com a agenda de shows

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:10

Anitta é coroada raiha da Grande Rio Crédito: Rafael Arantes

Anitta assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2027 e revelou que os custos envolvidos na função não foram determinantes para sua decisão. A cantora falou sobre o assunto nesta sexta-feira (25), durante o Mercado Livre Experience, em São Paulo.

Apesar de o cargo envolver despesas com fantasia, maquiagem, transporte e equipe, Anitta afirmou que atualmente possui uma situação financeira que permite lidar com esses investimentos. Segundo ela, a conquista veio depois de anos de trabalho e planejamento.

“Eu conquistei uma liberdade financeira graças a Deus e com inteligência você consegue fazer investimentos. É sobre isso que a gente fala hoje, né? Sobre você investir o seu dinheiro para ele render e o seu dinheiro trabalhar para você”, declarou.

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio 1 de 9

A cantora também lembrou que chegou a enfrentar problemas de saúde devido ao excesso de trabalho. “Conquistei uma certa liberdade financeira, então não foi nisso que eu pensei”, explicou.

Para Anitta, a questão mais importante ao aceitar o convite foi a responsabilidade de representar a escola de samba. Ela contou que avaliou se conseguiria cumprir os compromissos do Carnaval sem comprometer a agenda profissional.

“O que eu pensei mesmo foi na responsabilidade do cargo, o que que ele representa e se as pessoas se sentiriam representadas e respeitadas”, afirmou.

Outro ponto decisivo foi a possibilidade de participar do ensaio técnico na Sapucaí. Depois de confirmar que conseguiria conciliar a data com seus shows, a cantora decidiu aceitar o posto.