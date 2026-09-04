CARNAVAL 2027

Anitta ganha novo posto no Carnaval e será a rainha de bateria da Grande Rio

Cantora assume lugar deixado por Virgínia Fonseca e será apresentada oficialmente pela escola neste domingo (6)

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 21:05

Anitta é a nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027 Crédito: Fred Othero/Divulgação

Anitta vai ganhar uma nova coroa no Carnaval carioca. A cantora foi escolhida para assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio no desfile de 2027, ocupando a vaga deixada por Virgínia Fonseca, que esteve à frente dos ritmistas da escola em 2026.

A chegada da artista à agremiação será oficializada neste domingo (6). A escolha foi antecipada pelo jornal Extra nesta sexta-feira (4) e coloca Anitta novamente em evidência na Marquês de Sapucaí, onde ela já acumula experiências em outros desfiles.

Ensaios da Anitta 1 de 17

Antes mesmo de ser apresentada como rainha, a cantora já terá participação nos preparativos da Grande Rio para o próximo Carnaval. Anitta está entre as compositoras de um dos sambas que disputam a preferência da escola, em parceria com Arlindinho e outros nomes.

A primeira etapa da disputa pelo samba-enredo acontece neste sábado (5), na quadra da Grande Rio. Anitta, porém, não deve comparecer ao evento. A expectativa é que sua primeira aparição ao lado da comunidade aconteça somente depois da confirmação oficial do novo posto.