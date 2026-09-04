Anitta ganha novo posto no Carnaval e será a rainha de bateria da Grande Rio

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Heider Sacramento
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 21:05
Anitta vai ganhar uma nova coroa no Carnaval carioca. A cantora foi escolhida para assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio no desfile de 2027, ocupando a vaga deixada por Virgínia Fonseca, que esteve à frente dos ritmistas da escola em 2026.
A chegada da artista à agremiação será oficializada neste domingo (6). A escolha foi antecipada pelo jornal Extra nesta sexta-feira (4) e coloca Anitta novamente em evidência na Marquês de Sapucaí, onde ela já acumula experiências em outros desfiles.
Ensaios da Anitta
Antes mesmo de ser apresentada como rainha, a cantora já terá participação nos preparativos da Grande Rio para o próximo Carnaval. Anitta está entre as compositoras de um dos sambas que disputam a preferência da escola, em parceria com Arlindinho e outros nomes.
A primeira etapa da disputa pelo samba-enredo acontece neste sábado (5), na quadra da Grande Rio. Anitta, porém, não deve comparecer ao evento. A expectativa é que sua primeira aparição ao lado da comunidade aconteça somente depois da confirmação oficial do novo posto.
A escolha também coloca Anitta em uma lista de nomes conhecidos que já ocuparam o posto de rainha de bateria da Grande Rio. A escola de Duque de Caxias já teve à frente de seus ritmistas personalidades como Paolla Oliveira, Juliana Paes, Grazi Massafera e Susana Vieira.