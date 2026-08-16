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Anitta ganha quase 10 milhões de ouvintes e leva 'EQUILIBRIVM' a 182 países

Álbum inspirado em referências afro-brasileiras ampliou o alcance internacional da cantora e registrou forte crescimento em países de língua portuguesa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:22

Anitta em Equilibrium II
Anitta em Equilibrium II Crédito: André Nicolau

Anitta ampliou ainda mais seu alcance internacional com “EQUILIBRIVM”. Segundo dados do Spotify divulgados pelo The Music Journal, o projeto já alcançou ouvintes em 182 países e ajudou a cantora a conquistar quase 10 milhões de novos ouvintes na plataforma.

O resultado chama atenção principalmente pelo caminho escolhido pela artista. Diferentemente de trabalhos anteriores voltados ao mercado internacional, o álbum aposta em português e referências da cultura afro-brasileira, incluindo elementos ligados ao candomblé.

A estratégia acabou ultrapassando as fronteiras brasileiras. Portugal, Estados Unidos, México, Espanha e Argentina aparecem entre os mercados que mais ouviram o projeto fora do Brasil.

Álbum cresce em países africanos

O desempenho também ganhou força em países africanos de língua portuguesa. Em Cabo Verde, a audiência de Anitta cresceu 7,7 vezes, enquanto Moçambique registrou alta de 4,5 vezes e Angola, de três vezes.

Anitta

Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
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Anitta em Equilibrium II por André Nicolau

Para o Spotify, os números apontam para uma conexão que vai além do consumo musical. O idioma português e elementos culturais compartilhados ajudaram a aproximar o trabalho de públicos de diferentes países.

Outro destaque do projeto é a parceria com Shakira. A faixa “Choka Choka” se tornou a música mais reproduzida de “EQUILIBRIVM” fora do Brasil, ampliando a exposição internacional do álbum.

Fãs foram além de uma música

Os números de reprodução também indicam um envolvimento maior dos ouvintes com o projeto. Segundo os dados divulgados, 31% dos usuários ouviram pelo menos 11 faixas nos cinco primeiros dias de lançamento.

Além disso, 32% das pessoas que escutaram EQUILIBRIVM II no lançamento também voltaram ao primeiro álbum da série. As músicas dos dois projetos foram adicionadas a mais de 800 mil playlists criadas por usuários.

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