MÚSICA

Anitta ganha quase 10 milhões de ouvintes e leva 'EQUILIBRIVM' a 182 países

Álbum inspirado em referências afro-brasileiras ampliou o alcance internacional da cantora e registrou forte crescimento em países de língua portuguesa

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:22

Anitta em Equilibrium II Crédito: André Nicolau

Anitta ampliou ainda mais seu alcance internacional com “EQUILIBRIVM”. Segundo dados do Spotify divulgados pelo The Music Journal, o projeto já alcançou ouvintes em 182 países e ajudou a cantora a conquistar quase 10 milhões de novos ouvintes na plataforma.

O resultado chama atenção principalmente pelo caminho escolhido pela artista. Diferentemente de trabalhos anteriores voltados ao mercado internacional, o álbum aposta em português e referências da cultura afro-brasileira, incluindo elementos ligados ao candomblé.

A estratégia acabou ultrapassando as fronteiras brasileiras. Portugal, Estados Unidos, México, Espanha e Argentina aparecem entre os mercados que mais ouviram o projeto fora do Brasil.

Álbum cresce em países africanos

O desempenho também ganhou força em países africanos de língua portuguesa. Em Cabo Verde, a audiência de Anitta cresceu 7,7 vezes, enquanto Moçambique registrou alta de 4,5 vezes e Angola, de três vezes.

Anitta 1 de 9

Para o Spotify, os números apontam para uma conexão que vai além do consumo musical. O idioma português e elementos culturais compartilhados ajudaram a aproximar o trabalho de públicos de diferentes países.

Outro destaque do projeto é a parceria com Shakira. A faixa “Choka Choka” se tornou a música mais reproduzida de “EQUILIBRIVM” fora do Brasil, ampliando a exposição internacional do álbum.

Fãs foram além de uma música

Os números de reprodução também indicam um envolvimento maior dos ouvintes com o projeto. Segundo os dados divulgados, 31% dos usuários ouviram pelo menos 11 faixas nos cinco primeiros dias de lançamento.