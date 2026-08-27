MÚSICA

Anitta leva experiências de bem-estar para Salvador antes de show da ‘Equilibrivm Tour’

Vila Equilibrivm reúne 14 atividades de autoconhecimento e relaxamento neste sábado (29), no Centro de Convenções

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 20:54

Vila Equilibrivm reúne experiências de bem-estar antes do show de Anitta em Salvador Crédito: André Nicolau/Rafael Damineli

Salvador vai receber, além do show de Anitta, uma programação dedicada ao bem-estar. Antes de subir ao palco com a “Equilibrivm Tour”, neste sábado (29), a cantora promove a Vila Equilibrivm, espaço criado para proporcionar ao público experiências de relaxamento, autoconhecimento e conexão.

A programação acontece no Centro de Convenções Salvador, das 14h às 17h, e reúne 14 experiências. As atividades serão realizadas por ordem de chegada, com opções como meditação, sound healing, kundalini, Qigong, tarô, mapa astral, terapia com barras de access e consultas voltadas para caminhos e autoconhecimento.

A proposta também inclui atividades para movimentar o corpo, como dança circular e zen dance, além de experiências sensoriais conduzidas por meio do som.

Anitta 1 de 9

Segundo Anitta, a iniciativa leva para perto dos fãs alguns dos elementos que passaram a fazer parte de sua rotina e que também influenciaram o conceito de seus trabalhos musicais mais recentes.

“‘Equilibrivm’ é sobre um processo íntimo e pessoal meu, que vai muito além da música. A ideia é demonstrar na prática os processos mentais e espirituais que fazem parte do meu universo agora e que inspiraram as músicas que vocês curtirão no show. Cheguem cedo!”, avisa a cantora.

A seleção das atividades tem curadoria da Virada Zen, apontada como um dos principais festivais de autoconhecimento, saúde e bem-estar da América Latina.