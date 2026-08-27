Anitta leva experiências de bem-estar para Salvador antes de show da ‘Equilibrivm Tour’

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 20:54
Salvador vai receber, além do show de Anitta, uma programação dedicada ao bem-estar. Antes de subir ao palco com a “Equilibrivm Tour”, neste sábado (29), a cantora promove a Vila Equilibrivm, espaço criado para proporcionar ao público experiências de relaxamento, autoconhecimento e conexão.
A programação acontece no Centro de Convenções Salvador, das 14h às 17h, e reúne 14 experiências. As atividades serão realizadas por ordem de chegada, com opções como meditação, sound healing, kundalini, Qigong, tarô, mapa astral, terapia com barras de access e consultas voltadas para caminhos e autoconhecimento.
A proposta também inclui atividades para movimentar o corpo, como dança circular e zen dance, além de experiências sensoriais conduzidas por meio do som.
Anitta
Segundo Anitta, a iniciativa leva para perto dos fãs alguns dos elementos que passaram a fazer parte de sua rotina e que também influenciaram o conceito de seus trabalhos musicais mais recentes.
“‘Equilibrivm’ é sobre um processo íntimo e pessoal meu, que vai muito além da música. A ideia é demonstrar na prática os processos mentais e espirituais que fazem parte do meu universo agora e que inspiraram as músicas que vocês curtirão no show. Cheguem cedo!”, avisa a cantora.
A seleção das atividades tem curadoria da Virada Zen, apontada como um dos principais festivais de autoconhecimento, saúde e bem-estar da América Latina.
Depois da programação, Anitta sobe ao palco do Centro de Convenções para apresentar a “Equilibrivm Tour” em Salvador.