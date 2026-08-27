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Anitta leva experiências de bem-estar para Salvador antes de show da ‘Equilibrivm Tour’

Vila Equilibrivm reúne 14 atividades de autoconhecimento e relaxamento neste sábado (29), no Centro de Convenções

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 20:54

Vila Equilibrivm reúne experiências de bem-estar antes do show de Anitta em Salvador
Vila Equilibrivm reúne experiências de bem-estar antes do show de Anitta em Salvador Crédito: André Nicolau/Rafael Damineli

Salvador vai receber, além do show de Anitta, uma programação dedicada ao bem-estar. Antes de subir ao palco com a “Equilibrivm Tour”, neste sábado (29), a cantora promove a Vila Equilibrivm, espaço criado para proporcionar ao público experiências de relaxamento, autoconhecimento e conexão.

A programação acontece no Centro de Convenções Salvador, das 14h às 17h, e reúne 14 experiências. As atividades serão realizadas por ordem de chegada, com opções como meditação, sound healing, kundalini, Qigong, tarô, mapa astral, terapia com barras de access e consultas voltadas para caminhos e autoconhecimento.

A proposta também inclui atividades para movimentar o corpo, como dança circular e zen dance, além de experiências sensoriais conduzidas por meio do som.

Anitta

Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
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Anitta em Equilibrium II por André Nicolau

Segundo Anitta, a iniciativa leva para perto dos fãs alguns dos elementos que passaram a fazer parte de sua rotina e que também influenciaram o conceito de seus trabalhos musicais mais recentes.

“‘Equilibrivm’ é sobre um processo íntimo e pessoal meu, que vai muito além da música. A ideia é demonstrar na prática os processos mentais e espirituais que fazem parte do meu universo agora e que inspiraram as músicas que vocês curtirão no show. Cheguem cedo!”, avisa a cantora.

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A seleção das atividades tem curadoria da Virada Zen, apontada como um dos principais festivais de autoconhecimento, saúde e bem-estar da América Latina.

Depois da programação, Anitta sobe ao palco do Centro de Convenções para apresentar a “Equilibrivm Tour” em Salvador.

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