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Anitta leva novo namorado a noite com Xuxa, Grazi, Marina Ruy Barbosa e outros famosos na mansão de Angélica

Cantora foi acompanhada de Danilo Mesquita a uma sessão especial de cinema promovida por Angélica e Luciano Huck

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:48

Danilo Mesquita curte noite com outros famosos
Danilo Mesquita curte noite com outros famosos Crédito: Reprodução

Anitta e Danilo Mesquita curtiram juntos uma noite cercada de famosos na mansão de Angélica e Luciano Huck, no Joá, no Rio de Janeiro. Na última terça-feira (8), a cantora levou o novo namorado para uma sessão especial de cinema realizada na residência dos apresentadores.

O encontro reuniu diversas celebridades para assistir a 'Minha Melhor Amiga', novo filme de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, atualmente em cartaz nos cinemas.

Danilo Mesquita

Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Ayomi Domenica e Danilo Mesquita por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita e Bruna Marquezine na série 'Amor da minha vida' por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
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Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram

Além de Anitta e Danilo, estiveram na sessão Xuxa e Junno Andrade, Marina Ruy Barbosa, Carolina Dieckmann, Chay Suede, Grazi Massafera, João Vicente, Paulo Vieira e Bruna Griphao. As protagonistas Ingrid Guimarães e Mônica Martelli e a diretora Susana Garcia também participaram.

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A aparição acontece em meio ao novo momento amoroso de Anitta. O romance com Danilo vem ganhando cada vez mais espaço, e os dois agora também têm aparecido juntos em encontros com amigos.

A reunião aconteceu na casa de Angélica e Luciano Huck e teve como foco prestigiar o novo trabalho de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli.

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