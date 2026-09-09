Anitta leva novo namorado a noite com Xuxa, Grazi, Marina Ruy Barbosa e outros famosos na mansão de Angélica

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:48
Anitta e Danilo Mesquita curtiram juntos uma noite cercada de famosos na mansão de Angélica e Luciano Huck, no Joá, no Rio de Janeiro. Na última terça-feira (8), a cantora levou o novo namorado para uma sessão especial de cinema realizada na residência dos apresentadores.
O encontro reuniu diversas celebridades para assistir a 'Minha Melhor Amiga', novo filme de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, atualmente em cartaz nos cinemas.
Danilo Mesquita
Além de Anitta e Danilo, estiveram na sessão Xuxa e Junno Andrade, Marina Ruy Barbosa, Carolina Dieckmann, Chay Suede, Grazi Massafera, João Vicente, Paulo Vieira e Bruna Griphao. As protagonistas Ingrid Guimarães e Mônica Martelli e a diretora Susana Garcia também participaram.
A aparição acontece em meio ao novo momento amoroso de Anitta. O romance com Danilo vem ganhando cada vez mais espaço, e os dois agora também têm aparecido juntos em encontros com amigos.
A reunião aconteceu na casa de Angélica e Luciano Huck e teve como foco prestigiar o novo trabalho de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli.