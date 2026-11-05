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Anitta nega romance com mestre de bateria da Grande Rio após boatos de namoro

A cantora enfatizou que a relação com Fafá é estritamente profissional e optou por não comentar especulações sobre seu status amoroso

Kamila Macedo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 20:59

Mestre Fafá e Anitta fizeram uma tatuagem juntos em homenagem à Grande Rio Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta veio a público desmentir os boatos de um suposto envolvimento amoroso com Fafá, mestre de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Anunciada em setembro como rainha de bateria da agremiação, sucedendo a influenciadora Virgínia Fonseca, a artista tem sido alvo de especulações devido à proximidade com o percussionista.

“Gente, pelo amor de Deus. É claro que não! A gente nunca nem teve esse tipo de conversa que não tenha a ver com isso aqui [o Carnaval]. A gente teve uma super sintonia, ele tem o mesmo sobrenome que o meu, Machado”, declarou, em entrevista ao programa "TV Fama", enfatizando que a relação é estritamente profissional.

Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance 1 de 10

“Eu acho que as pessoas têm uma fantasia dele com todo mundo. Todo mundo está pegando ele. Esse rapaz já rodou por aí, mais que eu. Babado!”, ironizou.

Questionada a respeito do status de seu relacionamento com o ator Danilo Mesquita, Anitta optou por não responder. Ela reforçou que prefere não abordar a questão para preservar sua vida amorosa da exposição pública.

“Entendo a curiosidade das pessoas, mas eu decidi não falar mais desse assunto, porque tem muita coisa legal acontecendo na minha carreira. É uma decisão que fez bem pra minha vida”, pontuou.