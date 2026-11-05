Anitta nega romance com mestre de bateria da Grande Rio após boatos de namoro

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 20:59
A cantora Anitta veio a público desmentir os boatos de um suposto envolvimento amoroso com Fafá, mestre de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Anunciada em setembro como rainha de bateria da agremiação, sucedendo a influenciadora Virgínia Fonseca, a artista tem sido alvo de especulações devido à proximidade com o percussionista.
“Gente, pelo amor de Deus. É claro que não! A gente nunca nem teve esse tipo de conversa que não tenha a ver com isso aqui [o Carnaval]. A gente teve uma super sintonia, ele tem o mesmo sobrenome que o meu, Machado”, declarou, em entrevista ao programa "TV Fama", enfatizando que a relação é estritamente profissional.
Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance
“Eu acho que as pessoas têm uma fantasia dele com todo mundo. Todo mundo está pegando ele. Esse rapaz já rodou por aí, mais que eu. Babado!”, ironizou.
Questionada a respeito do status de seu relacionamento com o ator Danilo Mesquita, Anitta optou por não responder. Ela reforçou que prefere não abordar a questão para preservar sua vida amorosa da exposição pública.
“Entendo a curiosidade das pessoas, mas eu decidi não falar mais desse assunto, porque tem muita coisa legal acontecendo na minha carreira. É uma decisão que fez bem pra minha vida”, pontuou.
A aproximação entre a rainha de bateria e o mestre Fafá ganhou forte repercussão após ambos decidirem eternizar na pele, durante um ensaio da escola em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o símbolo Sankofa. O pássaro é um símbolo que faz parte da identidade visual do tema da escola para o próximo Carnaval.