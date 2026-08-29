Anitta posa com camisa do Bahia antes de show em Salvador; cantora está namorando com ator que torce para o time tricolor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 22:16
Anitta ganhou um presente especial antes de subir ao palco em Salvador neste sábado (29). A cantora recebeu uma camisa oficial do Bahia personalizada com seu nome de batismo, Larissa, durante a passagem da Equilibrivm Tour pela capital baiana.
O uniforme tricolor foi entregue no camarim e, em vez de “Anitta”, ganhou “LARISSA” estampado nas costas, acompanhado do número 8.
Vale lembrar que a cantora vive um relacionamento com Danilo Mesquita, ator baiano que é torcedor do Bahia.
Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando
A passagem da artista por Salvador também contou com encontros especiais no palco. Liniker foi uma das convidadas da noite e cantou “Caminhador”, parceria inédita gravada para a primeira parte do projeto “EQUILIBRIVM”.
As duas também dividiram os vocais em “Andar com Fé”, clássico de Gilberto Gil, acompanhadas pelo público.
Homenagem a Oxum
Outro momento da apresentação foi a participação do Grupo Ofá, coletivo baiano originado no Terreiro do Gantois. Ao lado dos músicos, Anitta interpretou “Contemplação”, faixa do álbum “EQUILIBRIVM II” inspirada nas cantigas dedicadas a Oxum.
A apresentação contou com referências às tradições afro-brasileiras no cenário e nos figurinos. A percussão ao vivo teve regência musical de Iuri Passos, enquanto Luciana Baraúna ficou responsável pelos vocais em iorubá e Anitta conduziu a interpretação em português.