HOMENAGEM

Anitta posa com camisa do Bahia antes de show em Salvador; cantora está namorando com ator que torce para o time tricolor

Cantora recebeu uniforme personalizado com “Larissa” e o número 8 nos bastidores da Equilibrivm Tour

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 22:16

Anitta posa com camisa do Bahia Crédito: Reprodução

Anitta ganhou um presente especial antes de subir ao palco em Salvador neste sábado (29). A cantora recebeu uma camisa oficial do Bahia personalizada com seu nome de batismo, Larissa, durante a passagem da Equilibrivm Tour pela capital baiana.

O uniforme tricolor foi entregue no camarim e, em vez de “Anitta”, ganhou “LARISSA” estampado nas costas, acompanhado do número 8.

Vale lembrar que a cantora vive um relacionamento com Danilo Mesquita, ator baiano que é torcedor do Bahia.

Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando 1 de 12

A passagem da artista por Salvador também contou com encontros especiais no palco. Liniker foi uma das convidadas da noite e cantou “Caminhador”, parceria inédita gravada para a primeira parte do projeto “EQUILIBRIVM”.

As duas também dividiram os vocais em “Andar com Fé”, clássico de Gilberto Gil, acompanhadas pelo público.

Homenagem a Oxum

Outro momento da apresentação foi a participação do Grupo Ofá, coletivo baiano originado no Terreiro do Gantois. Ao lado dos músicos, Anitta interpretou “Contemplação”, faixa do álbum “EQUILIBRIVM II” inspirada nas cantigas dedicadas a Oxum.