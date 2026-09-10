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Anitta prepara 12 horas de festa em maior edição dos 'Ensaios' de sua história

Evento acontece em janeiro no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, e terá seis horas de show da cantora com participações especiais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:54

Anitta prepara edição histórica dos Ensaios no Rio de Janeiro em janeiro de 2027
Anitta prepara edição histórica dos Ensaios no Rio de Janeiro em janeiro de 2027 Crédito: André Nicolau

O Rio de Janeiro vai ganhar uma edição histórica dos Ensaios da Anitta. A cantora escolheu sua cidade natal para receber, no dia 24 de janeiro, a maior versão do evento desde a criação do projeto. Serão 12 horas de festa no Parque Olímpico, com seis horas de apresentações comandadas pela própria Anitta e participações especiais.

A programação começa antes do show principal, com o tradicional esquenta ao som de DJs. A estrutura também contará com experiências imersivas e ativações inspiradas no Carnaval.

Anitta celebrou a dimensão que os Ensaios alcançaram nos últimos anos e explicou a escolha do espaço para a edição carioca.

“Os ‘Ensaios’ vêm crescendo ano após ano. Então vejo esse mega evento como uma celebração de todos esses anos de festa e folia com os meus fãs”, afirmou a cantora. “Escolhemos o Parque Olímpico exatamente para comportar a grandiosidade do que queremos proporcionar pro público. Vai ser lindo!”.

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A pré-venda dos ingressos para o evento no Rio será exclusiva para clientes dos cartões de crédito Mercado Pago e começa às 12h do dia 15 de setembro. A venda geral será aberta dois dias depois, em 17 de setembro, também ao meio-dia.

Turnê passa por oito cidades

Em 2027, os Ensaios da Anitta terão oito paradas pelo Brasil. Além do Rio de Janeiro, a cantora levará o projeto para Belém, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba e São Paulo, entre janeiro e fevereiro.

A temporada terá como tema “É Festa no Brasil!”, proposta que vai aparecer nos cenários, figurinos e demais elementos visuais do projeto. A ideia é levar para os shows referências de diferentes festas e manifestações populares brasileiras.

Depois da temporada dos Ensaios, Anitta volta a comandar o Bloco da Anitta, com cortejos de rua previstos para Salvador e Rio de Janeiro.

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