Anitta quebra protocolo na Grande Rio: veja como será a coroação

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:07
Anitta faz sua estreia oficial como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio neste domingo (20), durante o dia, na feijoada e na final do samba na quadra da escola, em Duque de Caxias (RJ).
Segundo o jornal Extra, diferente do roteiro clássico do Carnaval, a artista dispensou a coroa colocada por outra rainha e subirá ao palco para um número de dança com balé próprio, usando o trono de sua turnê Equilibrivm. A bateria de Caxias entra como coadjuvante no som de "Você já sabe", faixa que também integra o samba-enredo assinado por ela em parceria com Arlindinho e outros compositores.
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio
O protocolo tradicional de apresentar todas as musas da agremiação junto à majestade da bateria foi cancelado. Com o time de musas em reestruturação, a escola deixa em aberto a permanência de nomes como Brunna Gonçalves, uma vez que a dançarina é casada com Ludmilla, artista com histórico de desentendimentos com a nova rainha.
A diretoria da escola distribui cortesias nesta sexta-feira (18) para integrantes de alas, enquanto os ingressos avulsos para o público geral custam a partir de R$ 30.