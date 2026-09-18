Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anitta quebra protocolo na Grande Rio: veja como será a coroação

Cantora assume o posto de rainha de bateria neste domingo (20)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:07

Grande Rio anuncia Anitta como Rainha de Bateria Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta faz sua estreia oficial como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio neste domingo (20), durante o dia, na feijoada e na final do samba na quadra da escola, em Duque de Caxias (RJ).

Segundo o jornal Extra, diferente do roteiro clássico do Carnaval, a artista dispensou a coroa colocada por outra rainha e subirá ao palco para um número de dança com balé próprio, usando o trono de sua turnê Equilibrivm. A bateria de Caxias entra como coadjuvante no som de "Você já sabe", faixa que também integra o samba-enredo assinado por ela em parceria com Arlindinho e outros compositores.

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta desfila pela Mocidade no Rio de Janeiro, em 2016 por Getty Images
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução|Instagram
1 de 9
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Anitta é indicada em duas categorias no Grammy Latino 2026 com 'EQUILIBRIVM'

Anitta é indicada em duas categorias no Grammy Latino 2026 com 'EQUILIBRIVM'

Imagem - Veto de Anitta faz melhor amiga de Virginia abandonar posto de musa na Grande Rio por medo de cancelamento

Veto de Anitta faz melhor amiga de Virginia abandonar posto de musa na Grande Rio por medo de cancelamento

Imagem - Saiba quem Anitta convidou para sua coroação na Grande Rio no lugar de Virgínia Fonseca

Saiba quem Anitta convidou para sua coroação na Grande Rio no lugar de Virgínia Fonseca

O protocolo tradicional de apresentar todas as musas da agremiação junto à majestade da bateria foi cancelado. Com o time de musas em reestruturação, a escola deixa em aberto a permanência de nomes como Brunna Gonçalves, uma vez que a dançarina é casada com Ludmilla, artista com histórico de desentendimentos com a nova rainha.

A diretoria da escola distribui cortesias nesta sexta-feira (18) para integrantes de alas, enquanto os ingressos avulsos para o público geral custam a partir de R$ 30.

Leia mais

Imagem - 'Levantei chorando': Ana Maria Braga sofre lesão após descuido com ar-condicionado e faz alerta

'Levantei chorando': Ana Maria Braga sofre lesão após descuido com ar-condicionado e faz alerta

Imagem - Juliano Floss e a atriz Thainá Duarte são flagrados juntos após término com Marina Sena

Juliano Floss e a atriz Thainá Duarte são flagrados juntos após término com Marina Sena

Imagem - Salada de macarrão cremosa e fácil: veja o passo a passo para fazer em poucos minutos

Salada de macarrão cremosa e fácil: veja o passo a passo para fazer em poucos minutos

Tags:

Carnaval Anitta Carnaval 2026 Grande rio

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - 'Agora vazou de vez!': Saiba quem são todos os ex-participantes que estarão na nova temporada do 'MasterChef profissionais'

'Agora vazou de vez!': Saiba quem são todos os ex-participantes que estarão na nova temporada do 'MasterChef profissionais'