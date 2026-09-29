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Anitta revela pressão estética no início da carreira: ‘Eu não sou bonita?’

Cantora contou em Paris que passou a fazer procedimentos após ouvir de uma empresária que precisava se adequar a padrões de beleza para conquistar espaço na música

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:33

Anitta
Anitta Crédito: Fred Othero/Divulgação

Anitta relembrou uma fase delicada do início da carreira e contou como a pressão por padrões de beleza influenciou as primeiras cirurgias plásticas que realizou. Em Paris, a cantora afirmou que, antes de entrar nesse processo, nunca havia pensado que sua aparência pudesse ser um obstáculo profissional.

Segundo Anitta, a mudança começou após uma conversa com uma empresária. Ela ouviu que precisaria ser “bonita” para alcançar o sucesso na música e recebeu a sugestão de procurar um cirurgião para avaliar possíveis mudanças.

Anitta

Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
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Anitta em Equilibrium II por André Nicolau

A declaração fez a cantora questionar a própria aparência. “Eu fui para casa e fiquei… caramba, eu não sou bonita?”, contou. Na época, Anitta já se sentia confiante com a própria imagem e disse que nunca havia enxergado a beleza como uma questão antes daquele comentário.

Entre os primeiros procedimentos, ela citou redução dos seios e rinoplastia. Depois das mudanças, percebeu que sua carreira também passou a ganhar novas oportunidades.

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“Eu ia fazendo as mudanças [no corpo] e aquilo ia abrindo as portas”, relatou. Segundo a cantora, vieram mais contratos, dinheiro e possibilidades profissionais, o que acabou contribuindo para que entrasse em um ciclo de novas intervenções.

Anitta afirmou, porém, que sua relação com a própria aparência mudou nos últimos anos. Um retiro espiritual em 2025 teria sido importante nesse processo de repensar a forma como enxergava o próprio corpo.

Hoje, a cantora diz estar buscando uma relação diferente com a imagem. “Estou encontrando esse lugar de me achar o máximo, sem precisar estar artificial”, afirmou, acr

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