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Anitta revela pressão estética no início da carreira: ‘Eu não sou bonita?’

Cantora contou em Paris que passou a fazer procedimentos após ouvir de uma empresária que precisava se adequar a padrões de beleza para conquistar espaço na música

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:33

Anitta Crédito: Fred Othero/Divulgação

Anitta relembrou uma fase delicada do início da carreira e contou como a pressão por padrões de beleza influenciou as primeiras cirurgias plásticas que realizou. Em Paris, a cantora afirmou que, antes de entrar nesse processo, nunca havia pensado que sua aparência pudesse ser um obstáculo profissional.

Segundo Anitta, a mudança começou após uma conversa com uma empresária. Ela ouviu que precisaria ser “bonita” para alcançar o sucesso na música e recebeu a sugestão de procurar um cirurgião para avaliar possíveis mudanças.

Anitta 1 de 9

A declaração fez a cantora questionar a própria aparência. “Eu fui para casa e fiquei… caramba, eu não sou bonita?”, contou. Na época, Anitta já se sentia confiante com a própria imagem e disse que nunca havia enxergado a beleza como uma questão antes daquele comentário.

Mds eu não sabia disso, a anitta só começou a fazer cirurgia plástica por conta da empresária pic.twitter.com/YS4vwq11XP — sahmanbaia ☆? (@sahfrommg) September 28, 2026

Entre os primeiros procedimentos, ela citou redução dos seios e rinoplastia. Depois das mudanças, percebeu que sua carreira também passou a ganhar novas oportunidades.

“Eu ia fazendo as mudanças [no corpo] e aquilo ia abrindo as portas”, relatou. Segundo a cantora, vieram mais contratos, dinheiro e possibilidades profissionais, o que acabou contribuindo para que entrasse em um ciclo de novas intervenções.

Anitta afirmou, porém, que sua relação com a própria aparência mudou nos últimos anos. Um retiro espiritual em 2025 teria sido importante nesse processo de repensar a forma como enxergava o próprio corpo.