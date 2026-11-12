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Anitta revela que enfrentava crises de depressão nos Estados Unidos: ‘Nunca mais tive’

Cantora de 33 anos associou a melhora na saúde mental à volta para o Rio de Janeiro, em 2025, e à proximidade com a família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 23:35

Anitta contou que enfrentava crises intensas de depressão enquanto morava nos Estados Unidos e associou a melhora à volta para o Brasil Crédito: Reprodução

A cantora Anitta revelou que enfrentava episódios intensos de depressão durante o período em que morou nos Estados Unidos para investir na carreira internacional. Em entrevista ao programa ViX Música All Access, apresentado por Alejandra Espinoza, a artista contou que não voltou a ter as mesmas crises desde que retornou ao Brasil, em 2025.

“Fora do Brasil, eu tinha muitos picos fortes de depressão, ia para um buraco de escuridão, muito ruim. Nunca mais tive desde que voltei a viver aqui (no Rio de Janeiro)”, afirmou.

Aos 33 anos, Anitta explicou que a mudança de rotina e a possibilidade de passar mais tempo com os familiares tiveram importância nesse novo momento. A cantora citou encontros frequentes com a mãe e o irmão e destacou o valor dessas experiências em sua vida.

Ensaios da Anitta

Ensaios da Anitta por Reprodução/Instagram
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Ensaios da Anitta por Reprodução/Instagram

“Fico todos os domingos com minha família, fui viajar com minha mãe, estava com meu irmão hoje de manhã… nada na vida é mais importante que isso”, declarou.

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A artista voltou a morar no Rio de Janeiro após dedicar parte dos últimos anos à expansão de sua carreira fora do país. Na entrevista, também comentou que perdeu o contato frequente com algumas pessoas que conheceu durante essa fase, entre elas o cantor mexicano Peso Pluma, com quem gravou a música Bellakeo.

Apesar do distanciamento, Anitta fez elogios ao colega e relembrou a parceria profissional. “Peso é incrível, carinhoso, muito amado, preocupado em como estamos passando, generoso, e foi muito legal trabalhar com ele”, disse.

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