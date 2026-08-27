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Anitta revela tema dos Ensaios da Anitta 2027: ‘É Festa no Brasil!’

Nova temporada do projeto carnavalesco terá inspiração em festas e manifestações populares de diferentes regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 22:04

Anitta revelou as 17 faixas de
Anitta anuncia “É Festa no Brasil!” como tema dos Ensaios 2027 Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta já definiu o conceito dos Ensaios da Anitta para o Carnaval 2027. A cantora anunciou nesta quinta-feira (27) que a próxima temporada será batizada de “É Festa no Brasil!”, com referências a festas e manifestações populares de diferentes regiões brasileiras.

A proposta deve aparecer tanto na identidade visual dos shows quanto nos figurinos escolhidos pela artista. As cidades e as datas das apresentações ainda não foram divulgadas.

“O nosso país é enorme, diverso e complexo. E, claro, tudo isso se reflete também nas nossas festas. Cada região tem seu jeito, sua cultura, sua forma linda e única de unir gente”, explicou Anitta.

A cantora também relacionou o conceito ao Carnaval e à diversidade cultural do país. “E se o Carnaval é a maior festa popular do mundo, por que não aproveitar essa folia para celebrar a nossa identidade cultural?”, completou.

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O formato dos Ensaios da Anitta será mantido, com palco 360º e convidados musicais surpresa ao longo das apresentações.

A pré-venda exclusiva para clientes com cartão de crédito Mercado Pago começa na terça-feira (1º de setembro), às 12h. As vendas gerais serão abertas nos dias 2 e 3 de setembro, pela plataforma Ingresse.

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