'HABLA, MAMI'

Anitta se cansa de polêmicas no ‘Estrelas da Casa’, decide elogiar todo mundo e climão chama atenção

Cantora mudou completamente o tom das avaliações na reta final do reality e passou a responder às apresentações com uma sequência de “amei”, “adorei” e “maravilhosos”

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 23:30

Anitta adota tom debochado no Estrelas da Casa Crédito: Reprodução

Anitta resolveu mudar de estratégia na reta final do “Estrelas da Casa”. Depois de se envolver em uma série de polêmicas durante sua participação como conselheira, a cantora decidiu brincar com a repercussão de suas opiniões e anunciou que, agora, quer “ser amada por todos”.

A mudança ficou evidente durante as avaliações desta quinta-feira (10). Conhecida por analisar as apresentações de forma direta e apontar o que considera que pode ser melhorado, Anitta passou a distribuir elogios praticamente automáticos aos participantes.

Candidatos do Estrelas da Casa 1 de 6

“Amei!”, “Adorei!” e “Maravilhosos!” foram algumas das respostas dadas pela cantora. Em determinado momento, ao ser incentivada a desenvolver mais sua avaliação, ela manteve a postura e não quis se aprofundar.

A atitude foi adotada em tom de deboche após semanas em que suas opiniões dentro do programa acabaram provocando repercussão dentro e fora do confinamento. Anitta já se envolveu em discussões por críticas a performances e figurinos e também descobriu comentários feitos por participantes a seu respeito.

3 minutos da nossa patroa hablando ANITTA NO ESTRELAS DA CASA #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/zKKzVtEpXh — TV Globo (@tvglobo) September 11, 2026

Na reta final da competição, entretanto, ela decidiu fazer justamente o contrário: em vez de apontar problemas, passou a gostar de tudo. “Agora quero ser amada por todos”, brincou a cantora ao explicar a nova fase.

Público percebe ‘pirraça’ de Anitta

A mudança repentina não passou despercebida pelos telespectadores. Enquanto Anitta repetia elogios às apresentações, comentários começaram a aparecer no X associando a postura às polêmicas anteriores. “Anitta fazendo pirraça no Estrelas da Casa kkkkkkkkkk”, escreveu uma internauta.

Outro espectador resumiu a situação de maneira bem-humorada: “Anitta como jurada: ‘Perfeitos!’. A apresentadora: ‘Fala mais’. A Anitta: ‘Já falei! Perfeitos!’”.

Também houve quem não gostasse da brincadeira. “Anitta podia ter ficado em casa hoje porque, nossa, tá chata demais”, reclamou um usuário.

Um internauta chegou a questionar se alguma coisa teria acontecido para provocar a mudança de comportamento. “O que será que falaram da Anitta que ela soube para começar a ignorar o programa e os participantes?”, escreveu. Ele ainda lamentou a ausência das avaliações mais críticas da cantora, afirmando que, mesmo quando Anitta é dura, aquele seria um momento importante de escuta para os competidores.

Polêmicas marcaram participação como conselheira

A postura desta quinta contrasta com boa parte da trajetória de Anitta no programa. Desde que assumiu a função de conselheira, a cantora chamou atenção justamente por não economizar nas avaliações.

Algumas das maiores repercussões aconteceram quando ela opinou sobre os figurinos utilizados pelos participantes. Os comentários geraram discussões dentro do reality e nas redes sociais, e Anitta chegou a precisar esclarecer o que havia dito após uma das situações ganhar outra interpretação.

A cantora também viu seu nome virar assunto entre os próprios competidores. Comentários feitos dentro do confinamento chegaram ao conhecimento dela, que reagiu às falas e protagonizou novos momentos de repercussão.

Com o “Estrelas da Casa” chegando à reta final, Anitta resolveu transformar justamente essa fama de conselheira exigente em piada. Depois de semanas dizendo o que pensa, a cantora agora parece ter adotado uma regra bem mais simples para sobreviver aos últimos dias sem novas confusões: amar, adorar e achar tudo maravilhoso.

Anitta como jurada: Perfeitos!

A apresentadora: fala mais

A anitta: Já falei! Perfeitos!

KKKKKKKKKKKK#EstrelaDaCasa pic.twitter.com/IJLB11ZujW — Laube ???️? (@laubefelipe) September 11, 2026

tá certa a anitta ficar dando conselhos e ajudando esses artistas para eles não ouvirem nada do que ela fala e ainda falarem mal dela tem que ser debochada mesmo #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/cMLNo3XaRq — paulo (@paulocwo) September 11, 2026