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Anitta vira apresentadora de podcast picante no 'GTA 6' e tem música na trilha sonora

Cantora dá voz à Dra. Nita nas rádios do novo jogo e coloca versão em inglês de 'Vai Dar Caô' na trilha oficial

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:59

Anitta entra no elenco de 'GTA 6' Crédito: Divulgação (imagem melhorada com IA)

A cantora Anitta faz parte do elenco de 'GTA 6', novo jogo da produtora Rockstar Games que chegou ao Brasil nesta quinta-feira (19). Na história do game, a brasileira interpreta a Dra. Nita, uma médica que apresenta um podcast sobre sexo, intimidade e relacionamentos.

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A atração se chama 'Ask Dr. Nita' ('Dra. Nita Responde') e vai ao ar na estação fictícia The Wipe. Durante os episódios, a personagem conversa com convidados, recebe ligações de moradores da cidade do jogo e dá conselhos amorosos com bom humor.

Uma das convidadas que participam do programa ao lado de Anitta é a atriz Barbie Ferreira, conhecida pela série 'Euphoria'. Na conversa dentro do jogo, a artista chega a falar algumas palavras em português com a cantora. A participação de Anitta acontece apenas por áudio, sem que a personagem apareça.

Além de dar voz à apresentadora, a brasileira também entrou na trilha sonora oficial com a música 'Touch & Go', versão em inglês da faixa 'Vai Dar Caô', do disco 'Equilibrivm'. A canção abre o próprio programa da Dra. Nita.

Em entrevista ao jornal Estadão, o vice-presidente de música da Rockstar, Ivan Pavlovich, falou sobre a escolha da cantora para a estreia dos podcasts na série de jogos: "Estamos muito felizes em introduzir podcasts em 'GTA VI' e tivemos a sorte de contar com Anitta para interpretar Dra. Nita no programa chamado 'Ask Dr. Nita'. Também usamos uma de suas músicas como tema".

A atriz Barbie Ferreira 1 de 26

Para acompanhar o programa de Anitta, os jogadores precisam sintonizar a estação de rádio correspondente enquanto dirigem carros ou andam pelo mapa do jogo. 'GTA 6' foi liberado a partir da meia-noite desta quinta-feira (19) para os consoles PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ainda sem data marcada para computadores.