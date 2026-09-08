Aniversário do filho de João Gomes e Ary Mirelle tem festa ao ar livre, temática esportiva e bolha gigante

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:29
O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle comemoraram o primeiro ano de vida do filho Joaquim com uma festa colorida e intimista. Com uma decoração caprichada baseada em tons pastéis e elementos lúdicos voltados para os esportes, a comemoração contou com estrutura personalizada e brincadeiras ao ar livre.
Confira detalhes da festa de aniversário do filho de João Gomes e Ary Mirelle
A celebração, que também reuniu o irmão mais velho Jorge, de dois anos, foi marcada pelo estilo descontraído do artista, que apareceu de chinelos de dedo e até descalço em alguns momentos do evento.
O cardápio da festa agradou adultos e crianças. Incluindo uma estação de mini pizzas e um carrinho de sorvete artesanal para refrescar os convidados. Além disso, a diversão foi garantida com atrações interativas, como uma bolha inflável gigante e recreação infantil comandada por personagens.
A alegria da comemoração, no entanto, foi antecedida por momentos de tensão. Na madrugada anterior à festa, Ary surgiu visivelmente emocionada nas redes sociais ao relatar que as crianças haviam adoecido de última hora, sofrendo com sintomas fortes de gripe, congestão nasal e diarreia devido à mudança climática na região.
A influenciadora confessou que ficou com o coração apertado por causa da coincidência da data festiva com o mal-estar dos pequenos, chegando a contrair uma versão mais fraca do vírus. Apesar do susto, ela destacou a força que adquiriu após a maternidade e celebrou o dia especial do filho mais novo.