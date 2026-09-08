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Aniversário do filho de João Gomes e Ary Mirelle tem festa ao ar livre, temática esportiva e bolha gigante

Horas antes da festa, a influenciadora desabafou nas redes sociais sobre o estado de saúde dos filhos e a correria dos preparativos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:29

João Gomes e Ary Mirelle mostram detalhes da festa de 1 ano do filho Joaquim Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle comemoraram o primeiro ano de vida do filho Joaquim com uma festa colorida e intimista. Com uma decoração caprichada baseada em tons pastéis e elementos lúdicos voltados para os esportes, a comemoração contou com estrutura personalizada e brincadeiras ao ar livre.

Confira detalhes da festa de aniversário do filho de João Gomes e Ary Mirelle 1 de 58

A celebração, que também reuniu o irmão mais velho Jorge, de dois anos, foi marcada pelo estilo descontraído do artista, que apareceu de chinelos de dedo e até descalço em alguns momentos do evento.

O cardápio da festa agradou adultos e crianças. Incluindo uma estação de mini pizzas e um carrinho de sorvete artesanal para refrescar os convidados. Além disso, a diversão foi garantida com atrações interativas, como uma bolha inflável gigante e recreação infantil comandada por personagens.

A alegria da comemoração, no entanto, foi antecedida por momentos de tensão. Na madrugada anterior à festa, Ary surgiu visivelmente emocionada nas redes sociais ao relatar que as crianças haviam adoecido de última hora, sofrendo com sintomas fortes de gripe, congestão nasal e diarreia devido à mudança climática na região.