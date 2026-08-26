Anjo da Guarda alerta 4 signos nesta quarta-feira (26): tenha cautela antes de responder mensagens, romper relações ou tomar decisões importantes movidas pela raiva

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Fernanda Varela
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 05:00
Algumas decisões levam poucos segundos para serem tomadas, mas podem deixar consequências por muito tempo. O Anjo da Guarda indica que esta quarta-feira pede atenção especial às atitudes impulsivas, principalmente quando alguma situação mexer com o orgulho ou provocar irritação.
Uma mensagem atravessada, uma crítica inesperada ou até uma descoberta desagradável pode despertar vontade de resolver tudo imediatamente. O problema é que aquilo que parece óbvio no momento da raiva pode ganhar outra dimensão depois que os ânimos se acalmarem.
Para quatro signos, o alerta será ainda mais importante. Antes de bloquear alguém, terminar uma relação, abandonar um projeto ou dizer algo difícil de retirar depois, talvez seja melhor esperar algumas horas.
Touro
Taurinos podem ser surpreendidos por uma atitude que não esperavam de alguém próximo. O Anjo da Guarda pede que você não tome uma decisão definitiva enquanto estiver irritado.
Nem toda situação precisa ser resolvida imediatamente.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Câncer
Cancerianos podem levar uma fala para o lado pessoal e reagir antes de entender completamente o que aconteceu.
O momento pede uma conversa antes de qualquer conclusão.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Capricórnio
Capricornianos podem se irritar com uma situação relacionada ao trabalho, dinheiro ou alguma responsabilidade que caiu inesperadamente em suas mãos.
O Anjo da Guarda recomenda evitar decisões importantes apenas para se livrar do problema rapidamente.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Peixes
Piscianos podem sentir vontade de cortar contato com alguém depois de uma decepção. O recado é permitir que as emoções se acalmem antes de decidir se aquela relação realmente chegou ao fim.
Uma noite de distância pode mudar completamente a forma de enxergar a situação.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Nem toda decisão precisa ser tomada no momento em que o problema acontece. Às vezes, esperar a raiva passar é exatamente o que impede que um minuto difícil se transforme em um arrependimento muito maior.