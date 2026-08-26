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Anjo da Guarda alerta 4 signos nesta quarta-feira (26): tenha cautela antes de responder mensagens, romper relações ou tomar decisões importantes movidas pela raiva

A mensagem desta quarta-feira (26) pede cuidado com uma decisão tomada no calor do momento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 05:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas decisões levam poucos segundos para serem tomadas, mas podem deixar consequências por muito tempo. O Anjo da Guarda indica que esta quarta-feira pede atenção especial às atitudes impulsivas, principalmente quando alguma situação mexer com o orgulho ou provocar irritação.

Uma mensagem atravessada, uma crítica inesperada ou até uma descoberta desagradável pode despertar vontade de resolver tudo imediatamente. O problema é que aquilo que parece óbvio no momento da raiva pode ganhar outra dimensão depois que os ânimos se acalmarem.

Para quatro signos, o alerta será ainda mais importante. Antes de bloquear alguém, terminar uma relação, abandonar um projeto ou dizer algo difícil de retirar depois, talvez seja melhor esperar algumas horas.

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Touro

Taurinos podem ser surpreendidos por uma atitude que não esperavam de alguém próximo. O Anjo da Guarda pede que você não tome uma decisão definitiva enquanto estiver irritado.

Nem toda situação precisa ser resolvida imediatamente.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
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Touro: verde esmeralda por Reprodução

Câncer

Cancerianos podem levar uma fala para o lado pessoal e reagir antes de entender completamente o que aconteceu.

O momento pede uma conversa antes de qualquer conclusão.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
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Câncer: prata por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos podem se irritar com uma situação relacionada ao trabalho, dinheiro ou alguma responsabilidade que caiu inesperadamente em suas mãos.

O Anjo da Guarda recomenda evitar decisões importantes apenas para se livrar do problema rapidamente.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
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Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Peixes

Piscianos podem sentir vontade de cortar contato com alguém depois de uma decepção. O recado é permitir que as emoções se acalmem antes de decidir se aquela relação realmente chegou ao fim.

Uma noite de distância pode mudar completamente a forma de enxergar a situação.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
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Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Nem toda decisão precisa ser tomada no momento em que o problema acontece. Às vezes, esperar a raiva passar é exatamente o que impede que um minuto difícil se transforme em um arrependimento muito maior.

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